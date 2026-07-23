/साइकिलिंग के लिए टाइट कपड़े पहनने पर मचा विवाद; तुर्की के गवर्नर को गंवानी पड़ी कुर्सी

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Turkey News: साइकिलिंग के शौकीन एक गवर्नर तुर्की में अचानक एक राजनीतिक विवाद में फंस गए, जब उन्हें पद से हटा दिया गया, क्योंकि उनकी टाइट साइकिलिंग शॉर्ट्स पहने हुए तस्वीरें वायरल हो गईं. इसके बाद, उन्हें वापस पद पर लाने के लिए एक कैंपेन शुरू हुआ और उन्हें लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिला. पूर्वी तुर्की के अर्दाहन प्रांत के गवर्नर मेहमत फतिह सिसेकली को 17 जुलाई को राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के आदेश से उनके पद से हटा दिया गया था.
उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन यह कदम तब उठाया गया जब कुछ तुर्की राजनेताओं ने खेल को बढ़ावा देने वाले एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान साइकिलिंग टाइट्स पहनने और सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने के लिए उनकी आलोचना की थी. मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सदस्य इनन अकगुन अल्प ने सिसेकली पर आधिकारिक कर्तव्यों के बजाय सोशल मीडिया को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और कहा कि टाइट कपड़े एक गवर्नर के लिए सही नहीं थे. T-24 समाचार वेबसाइट के अनुसार, पिछले सप्ताह संसद में बहस के दौरान अल्प ने कहा, "वह टाइट्स पहनकर घूमते हैं, पूरा दिन साइकिल चलाते हैं, उनके आगे बॉडीगार्ड होते हैं और वह शाम तक टाइट्स पहनकर साइकिल चलाते रहते हैं.
एक गवर्नर इस तरह शहर के केंद्र में नहीं घूम सकता।" एर्दोगन की सत्ताधारी पार्टी (जिसकी जड़ें तुर्की के इस्लामी आंदोलन से जुड़ी हैं) के पूर्व विधायक शामिल तय्यार ने कहा कि यह पहनावा सांस्कृतिक मानदंडों के खिलाफ था, खासकर अर्दाहन जैसे रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रांत में उन्होंने तर्क दिया कि अन्य राजनेता साइकिल चलाते समय स्वेटपैंट पहनते हैं. तय्यार ने X पर लिखा, "लोग अपनी निजी ज़िंदगी में जो चाहें पहन सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान एक गवर्नर टाइट्स पहनकर जनता के बीच नहीं जा सकता; यह राज्य की गंभीरता के अनुरूप नहीं है. अर्दाहन जैसे पारंपरिक सामाजिक माहौल में, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है." जनवरी में एर्दोगन द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए सिसेकली ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जो पहना था, वह साइकिलिंग के लिए सामान्य कपड़े थे.
T-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "हम पैडल मारते रहेंगे। मैं एक एथलीट हूँ जो सेलिंग, रोइंग और साइक्लिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने जो कपड़े पहने हैं, वे स्पोर्ट्सवियर हैं।" विपक्षी झुकाव वाले 'हल्क टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें फिर से बहाल करने की मांग वाली एक याचिका पर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने साइन किए हैं। समर्थकों का कहना है कि गवर्नर अर्दाहन में खेल, युवाओं की गतिविधियों और साइकिल टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसे अहम कामों में लगे हुए थे.
बुधवार (22 जुलाई) को अर्दाहन में अपने समर्थकों से भावुक विदाई लेते हुए सिसेक ने कहा: "मेरा मानना है कि मैंने उन लोगों को निराश नहीं किया है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और अब तक के मेरे सफ़र में मेरा साथ दिया. मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा सम्मान है." 'हल्क टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक, जब वे अर्दाहन (आर्मेनिया और जॉर्जिया की सीमा से लगा एक प्रांत) से निकले, तो स्थानीय साइकिलिस्टों ने समर्थन दिखाने के लिए उनकी गाड़ी के साथ जाकर उन्हें विदा किया। स्पेन से यूरोपीय संसद के सदस्य और तुर्की मामलों के रिपोर्टर नाचो सांचेज़ अमोर ने सिसेकली के प्रति समर्थन जताया और कहा कि अल्प सत्ताधारी पार्टी के "इस्लामिस्ट कंज़र्वेटिव एजेंडा" को बढ़ावा दे रहे थे.