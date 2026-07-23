/साइकिलिंग के लिए टाइट कपड़े पहनने पर मचा विवाद; तुर्की के गवर्नर को गंवानी पड़ी कुर्सी

एक गवर्नर इस तरह शहर के केंद्र में नहीं घूम सकता।" एर्दोगन की सत्ताधारी पार्टी (जिसकी जड़ें तुर्की के इस्लामी आंदोलन से जुड़ी हैं) के पूर्व विधायक शामिल तय्यार ने कहा कि यह पहनावा सांस्कृतिक मानदंडों के खिलाफ था, खासकर अर्दाहन जैसे रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रांत में उन्होंने तर्क दिया कि अन्य राजनेता साइकिल चलाते समय स्वेटपैंट पहनते हैं. तय्यार ने X पर लिखा, "लोग अपनी निजी ज़िंदगी में जो चाहें पहन सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान एक गवर्नर टाइट्स पहनकर जनता के बीच नहीं जा सकता; यह राज्य की गंभीरता के अनुरूप नहीं है. अर्दाहन जैसे पारंपरिक सामाजिक माहौल में, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है." जनवरी में एर्दोगन द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए सिसेकली ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जो पहना था, वह साइकिलिंग के लिए सामान्य कपड़े थे.