Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /साइकिलिंग के लिए टाइट कपड़े पहनने पर मचा विवाद; तुर्की के गवर्नर को गंवानी पड़ी कुर्सी

साइकिलिंग के लिए टाइट कपड़े पहनने पर मचा विवाद; तुर्की के गवर्नर को गंवानी पड़ी कुर्सी

Turkey News: तुर्की के अर्दाहन प्रांत के गवर्नर मेहमत फतिह सिसेकली को साइकिलिंग के दौरान टाइट्स पहनने की तस्वीरें वायरल होने के बाद पद से हटा दिया गया. इस फैसले पर विवाद छिड़ गया है. हजारों लोगों ने उनके समर्थन में अभियान चलाया और उन्हें खेल और नौजवानों को बढ़ावा देने वाला लोकप्रिय प्रशासक बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:22 PM IST
साइकिलिंग के लिए टाइट कपड़े पहनने पर मचा विवाद; तुर्की के गवर्नर को गंवानी पड़ी कुर्सी

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मोहम्मद बशीर को उम्रकैद; ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी पर हमले की साज़िश मामले में कोर्ट क
Britain News1 hr ago
2
US Saudi Civil Nuclear Deal1 hr ago
3
Bangladesh news2 hrs ago
4
Uttar Pradesh news12:54 PM IST
5
muslim news12:53 PM IST