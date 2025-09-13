तुर्की के हैकरों से खौफ में इजरायल; कई यहूदी मंत्रियों की खोल दी पोल!
Israel News: तुर्की के कुछ अनजान हैकर्स ने इजरायली रक्षा मंत्री के फोन को हैक कर लिया और उनके फोन नंबर सहित कई निजि जानकारी को सोशल मीडिया पोर पोस्ट कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:47 AM IST

Israel News: इजरायल जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था और तकनीक का ढोल दुनिया भर में पीटता फिरता था. पिछले कुछ सालों में इजरायल की अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनावटी छवि पर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, हाल ही में तुर्की के कुछ अनजान हैकर्स ने इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज का फोन हैक कर लिया. हैकर्स ने काट्ज को कॉल लगाया. साथ ही उनके व्हाट्सएप पर मैसेज किया और आखिर में उनके फोन नंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इस घटना के बाद इजरायली सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बन रहा है. 

इस घटना के बाद इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कुछ हैकर्स ने उनके फोन को हैक कर लिया था और उनके फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया. उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया भर से उनके फोन पर धमकी भरे संदेश आ रहे हैं. काट्ज ने कहा कि वे मुझे फोन करके धमकाते रहेंगे, और मैं उनके आतंकवादी नेताओं के खात्मे का आदेश देता रहूँगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के अनजान हैकर्स ने इजरायल के कई मंत्रियों के निजि फोन नंबर और हथियारों के ठिकानों की जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी है. इससे तहलका मच गया है. इससे पहले इजरायल को जासुसी और हैकिंग में माहिर माना जाता था और इजरायल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था. इजरायल ने फोन नंबर और हैकिंग की मदद से कई मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं और अपने दुशमनों को निशाना बनाया है. 

हैकिंग की घटना के बाद इजराली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने अपना नंबर बदल दिया है. साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी बात चल रही है कि इजरायल के अधिकारी व्हाट्सएप के संपर्क में है और इजरायली मंत्री के पास मैसेज करने वाले के नंबर ब्लॉक करवाए जा रहे हैं. 

गौरतलब है कि इससे पहले ईरान ने इजरायल पर सफलतापूर्वक हमला करके इजरायली रक्षा प्रणाली की छवि को मिट्टी में मिला दिया. दुनिया को यह मालूम हुआ कि मजबूत देश से भिड़ने के बाद इजरायल सुरक्षित नहीं रह सकता. ईरान के घातक मिसाइलों ने इजरायल के कई शहर और मिलिट्री, रणनीतिक ठिकानों पर टार्गेटेड हमला किया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

israel newsTurkish hackers obtained Katz's personal numbermuslim newsTurki NewsToday News

