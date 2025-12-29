तुर्की में IS आतंकियों का खात्मा तय, खूनी मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर, 3 पुलिस शहीद

Turkey Anti Terror Operation: तुर्की में पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर सैकड़ों आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इस बीच सोमवार (29 दिसंबर) को इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों ने उत्तर-पश्चिम में एक छापे के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाईं और सात अधिकारियों को घायल कर दिया. यह शुरुआती जानकारी थी.

गृह मंत्री ने बताया कि इस झड़प में छह इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी और तीन पुलिस अधिकारी मारे गए. यह गोलीबारी सोमवार को इस्तांबुल के दक्षिण में यालोवा प्रांत के एल्माली जिले में हुई, जब पुलिस ने उस घर पर छापा मारा जहां आतंकवादी छिपे हुए थे. तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आठ अन्य पुलिस अधिकारी और एक नाइट गार्ड घायल हो गए.

यालोवा के पड़ोसी बर्सा प्रांत से तुर्की के विशेष बलों को ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भेजा गया. आतंकियों और सुरक्षा बलों में टकराव बढ़ने के बाद इलाके के पांच स्कूलों को दिन भर के लिए बंद कर दिया गया. अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्राकृतिक गैस और बिजली की आपूर्ति भी काट दी, जबकि नागरिकों और वाहनों को पड़ोस में प्रवेश करने से रोक दिया गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों में से कोई भी गंभीर हालत में नहीं था. पिछले हफ्ते, पुलिस ने एक साथ कई छापे मारे, जिसमें 115 आतंकवादियों को हिरासत में लिया गया, जो कथित तौर पर क्रिसमस और नए साल के समारोहों को निशाना बनाकर हमले की योजना बना रहे थे.

अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों ने समारोहों के दौरान खास तौर पर गैर-मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया था. आतंकी संगठन IS ने हाल के वर्षों में तुर्की में कई घातक हमले किए हैं, जिसमें 1 जनवरी, 2017 को नए साल के समारोहों के दौरान इस्तांबुल के एक नाइटक्लब में हुई गोलीबारी भी शामिल है, जिसमें 39 लोग मारे गए थे.