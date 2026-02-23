रमजान के महीने में दो अमरीकी नागरिकों ने कबूल किया इस्लाम, रूहानियत और भाईचारे से हुए थे प्रभावित

Two Americans Accept Islam in Ramadan: रमजान के महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर मुस्लिम समाज के लोग इफ्तार और तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं. बीते शुक्रवार (20 फरवरी) की शाम यहां सैंकड़ों मुसलमान इफ्तार और तरावीह के लिए इकट्ठा हुए. इस दौरान दो अमेरिकी नागरिक ने रमजान के रुहानी माहौल और मुस्लिम समुदाय की भाईचारे की भावना से प्रभावित होकर इस्लाम मजहब कबूल कर लिया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों अमरीकी नागरिक रमजान के रूहानी माहौल और मुस्लिम समुदाय की भाईचारे की भावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने टाइम्स स्क्वायर पर इस्फतार और तरावीह कराने वाले आयोजकों से संपर्क किया और इस्लाम अपनाने की इच्छा जताई. दोनों अमरीकी नागरिकों ने भीड़ के सामने कलमा-ए-शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया. इस्लाम कबूल करने वाले दोनों अमरीकी नागरिकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. कहा जा रहा है कि दोनों अमेरिकी नागरिकों ने अपने इस फैसले के पीछे शांतिपूर्ण माहौल और तरावीह की नमाज के दौरान मुसलमानों की जोश भरी इबादत को मुख्य वजह बताया.

टाइम्स सक्वयर पर मौजूद एक कम्युनिटी लीडर ने कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत इमोशनल पल था. किसी को इतने पब्लिक और स्पिरिचुअल माहौल में अल्लाह तक पहुँचते देखना, हमें रमजान की सच्ची नेमतों की याद दिलाता है. उन्होंने कहा कि यह सोचने, रहम और गाइडेंस का महीना है.

टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठा हुए लोगों ने, दुनिया के सबसे मशहूर चौराहे के बिलबोर्ड की लाइटों से एक यूनिक बैकग्राउंड बनाते हुए, अलग-अलग बैकग्राउंड के मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ने के लिए लाइन लगाई. आने-जाने वालों ने इस यूनिक सीन की कई फ़ोटो और वीडियो लिए. ऑर्गनाइज़र ने इफ़्तार के लिए खजूर और पानी बांटा, जिसके बाद सबने मिलकर खाना खाया, जो इस्लाम के देने और साथ रहने के उसूलों को दिखाता है. वहीं, दो अमेरिकियों के इस्लाम अपनाने की घटना ने उस रात को यादगार और वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए स्पिरिचुअली खुशी देने वाला बना दियाय.