Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3119679
Zee SalaamMuslim Worldरमजान के महीने में दो अमरीकी नागरिकों ने कबूल किया इस्लाम, रूहानियत और भाईचारे से हुए थे प्रभावित

रमजान के महीने में दो अमरीकी नागरिकों ने कबूल किया इस्लाम, रूहानियत और भाईचारे से हुए थे प्रभावित

Two Americans Accept Islam in Ramadan: रमजान के महीने में दो अमरीकी नागरिकों ने इस्लाम कबूल किया है. इस्लाम कबूल करने वाले दोनों अमरीकी नागरिकों ने बताया कि वे रमजान के रूहानी माहौल से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:59 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Two Americans Accept Islam in Ramadan: रमजान के महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर मुस्लिम समाज के लोग इफ्तार और तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं. बीते शुक्रवार (20 फरवरी) की शाम यहां सैंकड़ों मुसलमान इफ्तार और तरावीह के लिए इकट्ठा हुए. इस दौरान दो अमेरिकी नागरिक ने रमजान के रुहानी माहौल और मुस्लिम समुदाय की भाईचारे की भावना से प्रभावित होकर इस्लाम मजहब कबूल कर लिया. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों अमरीकी नागरिक रमजान के रूहानी माहौल और मुस्लिम समुदाय की भाईचारे की भावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने टाइम्स स्क्वायर पर इस्फतार और तरावीह कराने वाले आयोजकों से संपर्क किया और इस्लाम अपनाने की इच्छा जताई. दोनों अमरीकी नागरिकों ने भीड़ के सामने कलमा-ए-शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया. इस्लाम कबूल करने वाले दोनों अमरीकी नागरिकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. कहा जा रहा है कि दोनों अमेरिकी नागरिकों ने अपने इस फैसले के पीछे शांतिपूर्ण माहौल और तरावीह की नमाज के दौरान मुसलमानों की जोश भरी इबादत को मुख्य वजह बताया.

टाइम्स सक्वयर पर मौजूद एक कम्युनिटी लीडर ने कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत इमोशनल पल था. किसी को इतने पब्लिक और स्पिरिचुअल माहौल में अल्लाह तक पहुँचते देखना, हमें रमजान की सच्ची नेमतों की याद दिलाता है. उन्होंने कहा कि यह सोचने, रहम और गाइडेंस का महीना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठा हुए लोगों ने, दुनिया के सबसे मशहूर चौराहे के बिलबोर्ड की लाइटों से एक यूनिक बैकग्राउंड बनाते हुए, अलग-अलग बैकग्राउंड के मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ने के लिए लाइन लगाई. आने-जाने वालों ने इस यूनिक सीन की कई फ़ोटो और वीडियो लिए. ऑर्गनाइज़र ने इफ़्तार के लिए खजूर और पानी बांटा, जिसके बाद सबने मिलकर खाना खाया, जो इस्लाम के देने और साथ रहने के उसूलों को दिखाता है. वहीं, दो अमेरिकियों के इस्लाम अपनाने की घटना ने उस रात को यादगार और वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए स्पिरिचुअली खुशी देने वाला बना दियाय.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsTwo Americans Accept Islam in Ramadanminority newsToday News

Trending news

muslim news
रमजान के महीने में 2 अमरीकी नागरिकों ने कबूल किया इस्लाम,इन चीजों से हुए थे प्रभावित
Iran US tension
ईरान को मिल गया अगला वारिस? सुप्रीम लीडर ने इन्हें बनाया अपना उत्तराधिकारी
muslim news
हिंदू सम्मेलन में महंत राजूदास ने दिया नफरती भाषण, आक्रोश में मुस्लिम समाज
muslim news
OTP ट्रैफिकिंग के आरोप में दो युवक गिरफ्तार, गुलाम हुसैन का अधिकारियों पर गंभीर आरोप
Lucknow University Student Protest
रमजान में मस्जिद सील होने पर भड़के लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, प्रोटेस्ट जारी
us iran tensions
जंग के मुहाने पर दुनिया! अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर, फिर भी जिनेवा में होगी बातचीत
Telangana NEWS
तेलंगाना के बांसवाड़ा में सांप्रदायिक झड़प के बाद 19 गिरफ्तार, 42 की पहचान
muslim news
BJP मंत्री की मौजूदगी में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान, नफरती भाषण पर मचा बवाल
Pakistan News
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया भीषण हवाई हमला, 80 की मौत
Rajasthan news
नाम पूछा, मुस्लिम निकलीं तो कंबल छीना; टोंक में BJP नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल