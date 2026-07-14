/होर्मुज स्ट्रेट में भड़की जंग! ईरान-अमेरिका टकराव में दो टैंकर तबाह, भारतीय नाविक की मौत

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Iran US Conflict: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है. अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत और UAE को निशाना बनाया है. अमेरिका ने इसके जवाब में कार्रवाई की है. अब, होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में ईरान और अमेरिका के बीच झड़प हुई है. इस हमले में दो टैंकर जलकर खाक हो गए और एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि आठ से ज़्यादा लोग घायल हो गए. इस बीच UAE ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है. UAE रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने 'मोम्बासा' और 'अल बहिया' टैंकरों पर दो क्रूज़ मिसाइलें दागीं. इन हमलों से दोनों टैंकरों में आग लग गई, हालांकि बाद में आग बुझा दी गई.
अमेरिका के हालिया हवाई हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई के कारण बहरीन पर भी मंगलवार तड़के फिर से हमला हुआ. बहरीन ने मिसाइल अलर्ट सायरन बजाया और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा. हमले से किसी नुकसान या हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. अमीराती रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टैंकरों पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और छह भारतीय और दो यूक्रेनी घायल हो गए.
UAE रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?
UAE रक्षा मंत्रालय ने कहा, "UAE के पास इस तनाव को बढ़ाने वाली कार्रवाई का जवाब देने और अपने क्षेत्र, नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है." अमीरात ने युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने से पहले भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था. मंगलवार सुबह दुबई में लड़ाकू विमानों की आवाज़ सुनी जा सकती थी.
इससे पहले अमेरिका ने लिया था बड़ा फैसला
गौरतलब है कि अमेरिका ने सोमवार को ईरान पर हमलों के एक नए दौर की घोषणा की. यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन होर्मुज में ईरान पर नाकाबंदी को "फिर से लागू" कर रहा है और नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर सुरक्षित आवाजाही के लिए अन्य जहाजों से टोल टैक्स लेगा. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान का कहना है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर असल में उसका नियंत्रण है और गोलीबारी के नए दौर से पूर्ण युद्ध की आशंका पैदा हो गई है.
अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर शुरू कर दिया है. अमेरिकी सेना ने कहा, "ये हमले ईरानी सेना पर भारी कीमत थोपना जारी रखेंगे और होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्दोष नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने की उनकी क्षमता को कमजोर करेंगे." सेना द्वारा नए हमलों की घोषणा के कुछ ही क्षणों बाद, ट्रंप ने इसे "एक और बड़ा हमला" करार दिया. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम उन पर बहुत ज़ोरदार प्रहार कर रहे हैं और यह जारी रहेगा और देखते हैं क्या होता है. हम उनकी सभी हमला करने की क्षमताओं को खत्म कर रहे हैं और जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) पर नियंत्रण कर रहे हैं. हम फिर से नाकेबंदी लागू कर रहे हैं."