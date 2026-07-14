/होर्मुज स्ट्रेट में भड़की जंग! ईरान-अमेरिका टकराव में दो टैंकर तबाह, भारतीय नाविक की मौत

अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर शुरू कर दिया है. अमेरिकी सेना ने कहा, "ये हमले ईरानी सेना पर भारी कीमत थोपना जारी रखेंगे और होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्दोष नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने की उनकी क्षमता को कमजोर करेंगे." सेना द्वारा नए हमलों की घोषणा के कुछ ही क्षणों बाद, ट्रंप ने इसे "एक और बड़ा हमला" करार दिया. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम उन पर बहुत ज़ोरदार प्रहार कर रहे हैं और यह जारी रहेगा और देखते हैं क्या होता है. हम उनकी सभी हमला करने की क्षमताओं को खत्म कर रहे हैं और जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) पर नियंत्रण कर रहे हैं. हम फिर से नाकेबंदी लागू कर रहे हैं."