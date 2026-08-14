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होर्मुज में UAE के दो तेल टैंकरों पर हमला, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ा तनाव

Attack On UAE Oil Tankers In Strait Of Hormuz: संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी के दो जहाजों पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कथित हमले की खबर सामने आई है. यूएई ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी निंदा की और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. घटना ने क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 14, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:46 AM IST
होर्मुज में UAE के दो तेल टैंकरों पर हमला, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ा तनाव
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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