इजरायल पर भड़के जॉर्डन और UAE; फिलिस्तीनियों की बेदखली और वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर दे दी बड़ी चेतावनी

Arab News: इजरायल, फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा करने और उन्हें बेदखल करने की नीति पर काम करता है. इजरायल ने पिछले दो सालों में गज़ा पर बमों की बारिश करके वहां के लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया. इजरायल की नजर अब फिलिस्तीन का दूसरा क्षेत्र वेस्ट बैंक पर है. इजरायली सरकार वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की नीति पर काम कर रही है. इसी कड़ी में अरब के कई देशों ने इजरायल की इस योजना को खारिज कर दिया है. जॉर्डन के राजा, किंग अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने और वहां से फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की इजरायली योजना को अस्वीकरा करते हैं.

जॉर्डन के राजा, किंग अब्दुल्ला ने गज़ा और वेस्ट बैंक को अलग करने की किसी भी योजना को मानने से इंकार कर दिया है. जॉर्डन के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी इस इजरायली योजना को खारिज कर दिया. शेख मोहम्मद बिन जयाद ने वेस्ट बैंक में साल 1967 से हो रहे इजरायली बस्तियों के विस्तार का विरोध किया.

UAE ने दी चेतावनी

शेख मोहम्मद बिन जयाद ने गज़ा पर इजरायली कब्जा बनाए रखने और सैन्य नियंत्रण को बढ़ाने की इज़रायली प्लान को मानने से इंकार कर दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने हाल ही में इजरायल को चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करना UAE के लिए रेड लाइन होगी.

दरअसल, इजरायली सरकार चाहती है कि फिलिस्तीनियों को पड़ोस के अरब देशों में जबरन बेदखल कर दिया जाए और गज़ा समेत पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए. वहीं अरब देश इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे. अरब देशों ने साफ तौर पर कई बार इंकार कर चुके हैं कि वह फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ हैं और अपने देशों में शरण देने से भी इंकार किया है.