Iran Attack UAE: ईरान का UAE के बड़े गैस प्लांट पर हमला, दुबई का एयरस्पेस बंद

Iran Attack UAE: ईरान इजरायल और मिडिल-ईस्ट में स्थित अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. एक बार फिर तेहरान ने UAE पर हमला किया है. इन बढ़ते हमलों के बीच UAE ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने संयुक्त अरब अमीरात के एयरस्पेस को अस्थायी और पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है.

अल जज़ीरा के मुताबिक, सरकारी मीडिया ने कहा कि यह कदम "एक असाधारण एहतियाती उपाय" था, जिसका उद्देश्य उड़ानों और एयर क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही UAE के क्षेत्र की रक्षा करना था. इससे पहले UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वह ईरान द्वारा शुरू किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक नई लहर का जवाब दे रहा है. इस बीच UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हवाई रक्षा सिस्टम ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों का सक्रिय रूप से जवाब दे रहे हैं.

इसके अलावा, दुबई मीडिया ऑफिस के एक्स पोस्ट के मुताबिक, दुबई के अधिकारियों ने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में जो आवाज़ें सुनी गईं, वे हवाई रक्षा सिस्टम द्वारा किए गए सफल इंटरसेप्शन ऑपरेशंस के कारण थीं. CNN ने रिपोर्ट किया किया कि अबू धाबी के अधिकारियों ने विशाल शाह गैस क्षेत्र में ऑपरेशंस निलंबित कर दिए हैं, जबकि वे एक ड्रोन हमले से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जिससे आग लग गई थी. अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

UAE के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात में एक ऊर्जा संयंत्र में आग लगने की एक बड़ी घटना हुई है. CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शाह गैस फील्ड से जुड़ी है, जो अबू धाबी शहर से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. इसे दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक माना जाता है. इस गैस क्षेत्र का संचालन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) करती है. कंपनी के अनुसार, यह संयंत्र प्रतिदिन लगभग 1.28 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने में सक्षम है.

चारों तरफ लगी आग

स्थानीय मीडिया कार्यालय ने बताया कि आग पर अब काबू पा लिया गया है और इस घटना के कारण किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. रिपोर्टों के अनुसार, हालिया तनाव और संघर्ष के मौजूदा माहौल के बीच, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें ईरान ने कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात के भीतर ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है. इस बीच, सोमवार को फुजैराह के पेट्रोलियम औद्योगिक क्षेत्र में भी आग लगने की एक बड़ी घटना की खबरें सामने आईं. फुजैराह मीडिया कार्यालय के अनुसार, यह आग एक ड्रोन हमले के कारण लगी थी.