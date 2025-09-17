कतर पर हमला करके फंसे नेतन्याहू, इजरायल को अपने ही दोस्त ने लगाई जमकर लताड़

Israel Attack Qatar: इजरायल ने पिछले हफ्ते एक अरब मुल्क कतर पर हमला किया. इस हमेल के बाद मुस्लिम मुल्कों ने इजरायल के खिलाफ नराजगी व्यक्त की. इसी कड़ी में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक में इजरायल पर जमकर हमला बोला है. UAE ने कतर के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता दिखाते हुए इजराइली आक्रामकता की निंदा की है.

दरअसल, मुस्लिम सहयोग संगठन (OIC) और खारी सहयोग परिषद (GCC) ने कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का अनुरोध किया था. मुस्लिम देशों के अनुरोध पर जेनेवा में इस बैठक का आयोजन हुआ, जहां UAE ने इजरायल को जमकर लताड़ लगा दी.

संयुक्त राष्ट्र संघ में UAE के स्थायी प्रतिनिधि जमाल जमा अल मुशरख ने इस बैठक में बयान दियाय उन्होंने कतर पर इजरायली हमले को कायराना हमला करार दिया और कतर की संप्रभुता पर हमला बताया है. उन्होंने कतर पर इजरायली हमले को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

UAE के स्थायी प्रतिनिधि जमाल जमा अल मुशरख ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कतर पर इजरायली हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है. उन्होंने इस हमले को मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है.

अल मुशरख ने आगे कहा कि किसी भी GCC सदस्य देश पर कोई भी हमला सामूहिक खाड़ी सुरक्षा ढांचे पर हमला है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की भड़काऊ और शत्रुतापूर्ण बयानबाजी स्थिरता की संभावनाओं को कमजोर करती है और क्षेत्र को बेहद खतरनाक रास्तों पर धकेलती है.