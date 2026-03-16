ईरान की तारीफ और फेक मिसाइल वीडियो पड़े भारी, UAE में 19 भारतीय समेत 35 पर शिकंजा

UAE News: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जारी है. जवाबी कार्रवाई में ईरान मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ-साथ इज़राइल को भी निशाना बना रहा है. कई मुस्लिम देश भी इस स्थिति में शामिल हैं. इसी कड़ी में ईरान ने UAE पर भी हमले किए हैं. इन हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसके बाद UAE सरकार ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें किसी को भी मिसाइलों के वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया. हालांकि, कई लोगों ने ऐसे वीडियो बनाना और साझा करना जारी रखा, जिसके चलते UAE सरकार को 35 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने पड़े. इस समूह में 19 भारतीय नागरिक शामिल हैं.

UAE की आधिकारिक समाचार एजेंसी, एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी (WAM) के मुताबिक, देश के अटॉर्नी जनरल, हमदान सैफ अल शम्सी ने इन गिरफ्तारियों के आदेश दिए हैं. आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो और क्लिप शेयर किए, जिनमें झूठी, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाली जानकारी थी. अधिकारियों का कहना है कि इन पोस्ट का मकसद जनता के बीच डर और भ्रम फैलाना था, जिससे देश की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता था.

दरअसल, UAE सरकार ने पहले ही सोशल मीडिया पर ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों से संबंधित वीडियो शेयर करने पर प्रतिबंध लगा रखा था. इसके बावजूद, कथित तौर पर कई लोगों ने ऐसे वीडियो पोस्ट किए, जिनमें गलत जानकारी या गुमराह करने वाला कंटेंट था. रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला दो चरणों में सामने आया. शनिवार को अधिकारियों ने 10 लोगों की एक सूची जारी की, जिसमें दो भारतीय नागरिक शामिल थे. इसके बाद रविवार को 25 और लोगों की एक सूची जारी की गई, जिसमें कथित तौर पर 17 भारतीय नागरिक शामिल थे. इस तरह कुल 19 भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसके अलावा, इस सूची में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस और मिस्र के नागरिक भी शामिल हैं.

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अधिकारियों ने क्या कहा?

UAE के अधिकारियों ने आरोपियों को उनके अपराधों की प्रकृति के आधार पर तीन अलग-अलग समूहों में बांटा है. पहले समूह में 10 लोग शामिल हैं. इस समूह में पांच भारतीय नागरिक, एक पाकिस्तानी, एक नेपाली, दो फिलीपीनी और एक मिस्र का नागरिक शामिल है. इन पर सोशल मीडिया पर मिसाइल हमलों से जुड़े असली वीडियो शेयर करने, लेकिन उनमें अपनी आवाज़ (वॉयसओवर) और कमेंट्री जोड़कर उन्हें गुमराह करने वाला बनाने का आरोप है. इससे यह धारणा बनी कि हाल ही में कोई बड़ा हमला हुआ है. एक ऐसा परिदृश्य जिससे जनता के बीच दहशत फैल सकती थी। दूसरे समूह में सात लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान पांच भारतीय, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है. इन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके नकली वीडियो बनाने का आरोप है.

जानें क्या लगा है आरोप

इन वीडियो में UAE के भीतर विस्फोटों और मिसाइल हमलों जैसी घटनाओं के मनगढ़ंत दृश्य दिखाए गए थे. इन वीडियो को असली दिखाने की कोशिश में उन पर UAE का झंडा और खास तारीखें लगाई गई थीं. तीसरे समूह में छह लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान पांच भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है. इन पर एक ऐसे देश के नेताओं और सेना की तारीफ़ करने वाला कंटेंट पोस्ट करने का आरोप है, जिसे UAE अपने राष्ट्रीय हितों के ख़िलाफ़ काम करने वाला मानता है. रिपोर्टों के अनुसार, इन पोस्टों में उस देश के हमलों को बढ़ावा दिया गया और उन्हें "बड़ी उपलब्धियां" बताया गया. UAE के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं. कानून के तहत, अगर दोषी पाए जाते हैं, तो आरोपियों को कम से कम एक साल की जेल और 100,000 दिरहम (लगभग ₹2.2 मिलियन) तक का जुर्माना हो सकता है. सभी आरोपी व्यक्तियों को जल्द ही सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा.