UAE का बड़ा ऐलान! फंसे यात्रियों का वीजा ओवरस्टे फाइन पूरी तरह माफ

UAE Visa News: ईरान और इजरायल युद्ध के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और UAE में फंसे हुए हैं. UAE ने ऐसे यात्रियों के लिए एक ज़रूरी घोषणा की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:00 AM IST

UAE News: मिडिल ईस्ट में जारी हिंसा के बीच UAE सरकार ने फंसे हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी है. UAE ने घोषणा की है कि जिन यात्रियों का वीजा खत्म हो गया है, लेकिन वे फ़्लाइट सस्पेंशन और एयरस्पेस बंद होने की वजह से देश नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनसे ओवरस्टे फाइन नहीं लिया जाएगा. यह फैसला फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिज़नशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने लिया है. अथॉरिटी ने कहा कि यह छूट उन सभी यात्रियों पर लागू होती है, जिन पर 28 फरवरी, 2026 को या उसके बाद वीजा ओवरस्टे के लिए फाइन लगाया गया था. इसमें वे लोग शामिल हैं जो टूरिस्ट या विजिट वीजा पर आए थे, एग्ज़िट परमिट होल्डर थे और वे निवासी जिन्होंने जाने की तैयारी में अपनी रेजिडेंसी कैंसल कर दी थी, लेकिन फ़्लाइट सस्पेंशन की वजह से वापस नहीं आ पाए.

UAE के नियमों के तहत वीज़ा ओवरस्टे करने पर आमतौर पर हर दिन 50 दिरहम का फाइन लगाया जाता है. हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्रभावित यात्रियों को आर्थिक राहत देने के लिए इस फाइन को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया है. अधिकारियों के मुताबिक, इस मुश्किल समय में हज़ारों यात्रियों की मदद की गई है. ICP ने बताया कि अब तक देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर 30,913 यात्रियों के लिए ट्रैवल प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, जिनमें ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रास अल खैमाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ़ुजैरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं.

इतने फ्लाइट्स की गई शुरू
इसके अलावा, लगभग 15,327 यात्रियों को फ्लाइट्स फिर से शुरू होने तक UAE में कानूनी तौर पर रहने के लिए टेम्पररी एंट्री वीजा जारी किए गए हैं. सरकार ने फंसे हुए यात्रियों के लिए रहने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी ज़रूरी सपोर्ट सर्विस का भी इंतज़ाम किया है. इस बीच, जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी (GCAA) ने भी यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किए हैं. दुबई, अबू धाबी और शारजाह एयरपोर्ट से कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं ताकि फंसे हुए यात्री धीरे-धीरे अपनी मंज़िल तक पहुंच सकें. 

अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों ने बताया कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों के साथ सुरक्षित एयर कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिससे एयर ट्रैफिक धीरे-धीरे फिर से शुरू हो सके. अभी, ऑपरेशन लगभग 48 फ्लाइट्स प्रति घंटे की लिमिटेड कैपेसिटी पर चल रहे हैं. सरकार ने यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट और कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर पर स्पेशल टीमें तैनात की हैं. ये टीमें उन यात्रियों की मदद कर रही हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल या रीशेड्यूल हो गई हैं. अधिकारियों ने यात्रियों से कहा है कि वे लेटेस्ट ट्रैवल जानकारी के लिए ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट और एयरलाइन की जानकारी पर नजर रखें.

यह भी पढ़ें:- इजरायल में आधी रात मिसाइलों की बारिश, ईरान के हमलों से दोहा से लेकर बहरीन तक मचा हड़कंप

