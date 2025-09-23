नौकरी करने UAE नहीं जा पाएंगे भारत समेत इन 9 देशों के लोग; रोजगार के आखिरी उम्मीद को भी धक्का!
UAE Visa Suspension 2025: यूएई ने सुरक्षा और आव्रजन प्रबंधन के तहत 9 देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीजा आवेदन अस्थायी रूप से रोक दिए हैं. 2026 तक नया वीजा सिस्टम लागू होगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:04 PM IST

नौकरी करने UAE नहीं जा पाएंगे भारत समेत इन 9 देशों के लोग; रोजगार के आखिरी उम्मीद को भी धक्का!

UAE Visa Update: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 9 देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीज़ा आवेदन को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है. UAE सरकार ने दलील दी है कि यह फैसला उसकी नई वीज़ा नीति और सुरक्षा संबंधी सुधारों का हिस्सा है, जो 2026 तक लागू रहेंगे. इस कदम से उन लाखों लोगों की चिंता बढ़ गई है जो रोजगार या घूमने के लिए दुबई और अबूधाबी आने की योजना बना रहे थे.

UAE सरकार ने अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, केन्या, पाकिस्तान, सिएरा लियोन, श्रीलंका, तुर्की और यमन के नागरिकों के वीज़ा आवेदनों पर रोक लगा दी है. इन देशों से हर साल बड़ी संख्या में लोग दुबई में नौकरी या कारोबार के लिए आते हैं. इस पाबंदी का सबसे ज्यादा असर उन प्रवासी कामगारों पर पड़ा है जो पहले से यूएई में रह रहे हैं और अपने परिवार या दोस्तों को बुलाने की योजना बना रहे थे. अब उन्हें या तो इंतजार करना होगा या फिर दूसरे विकल्प तलाशने पड़ेंगे.

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम
UAE पिछले कई दशकों से विदेशी कामगारों के लिए एक बड़ा केंद्र रहा है. लाखों प्रवासी यहां रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में आते हैं. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से सुरक्षा, पहचान सत्यापन और आव्रजन प्रबंधन जैसी चुनौतियां बढ़ी हैं. सरकार का कहना है कि अब वह वीजा प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी, तकनीकी रूप से उन्नत और सुरक्षित बनाना चाहती है. 

सरकार ने किया सबकुछ क्लियर
सरकार ने साफ किया है कि यह रोक स्थायी नहीं है और हालात के आधार पर इसे बदला जा सकता है. जिन लोगों की वीजा प्रक्रिया फिलहाल रुकी है, उनके लिए बिजनेस वीज़ा, निवेश वीजा या ट्रांजिट वीज़ा जैसे विकल्प खुले रहेंगे. इसके अलावा जो लोग नौकरी या पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, वे कतर, सऊदी अरब, ओमान जैसे पड़ोसी देशों का रुख कर सकते हैं.

2026 तक नया वीजा सिस्टम
UAE सरकार 2026 तक एक पूरी तरह नया वीजा सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है, जिसमें सुरक्षा और प्रवासी प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी. इसमें उन्नत तकनीक और सख्त नियमों की मदद से वीजा प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाया जाएगा.

