इस मुस्लिम देश ने गाज़ा के लिए भेजी मेडिकल मदद, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

UAE Gaza Medical Aid: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने गज़ा के लोगों की मदद के लिए 40 टन मेडिकल सामान और 4 एम्बुलेंस भेजी हैं. यह सहायता स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मरीजों के इलाज में मदद के लिए है. यह कदम गाज़ा में चल रही कठिन परिस्थितियों के बीच मानवीय सहायता का हिस्सा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
UAE Gaza Medical Aid: संयुक्त अरब अमीरात ने गज़ा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए 40 टन मेडिकल सामान भेजा है. गज़ा में इजरायल द्वारा नरसंहार किया गया, इस दौरान इजरायल ने गज़ा के मेडिकल, स्कूली, खेल, बैंक, सिविल और धार्मिक इन्फ्रास्ट्रक्चरों को नष्ट कर दिया. गज़ा में मेडिल इन्फ्रास्ट्रक्चर नष्ट होने की वजह से लोगों की अच्छी इलाज नहीं हो पा रही है. इस बीच UAE ने गज़ा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहारा देने और मानवीय व आपातकालीन मामलों में मदद करने के लिए मेडिकल टीमों की क्षमता को मज़बूत करने के लिए मेडिकल मदद भेजी है.
UAE के इस सहायता काफिले में 40 टन मेडिकल सामान और चार एम्बुलेंस शामिल हैं. यह सहायता, जो 'ऑपरेशन शिवल्रस नाइट 3' का हिस्सा है, गाज़ा के लोगों का समर्थन करने और उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए UAE के चल रहे मानवीय और राहत प्रयासों के तहत दी गई है. ये मेडिकल सामान और एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और अस्पतालों व मेडिकल कर्मचारियों को, जो दिन-रात काम कर रहे हैं, ज़रूरी सहायता पहुँचाएँगे.
इसे भी पढ़ें: समझौते के करीब फिर अमेरिका ने क्यों कर दिया ईरान पर हमला?
यह मेडिकल सहायता काफ़िला उन मानवीय और राहत काफ़िलों की एक कड़ी का हिस्सा है, जिन्हें UAE संकट शुरू होने के बाद से 'ऑपरेशन शिवल्रस नाइट 3' के तहत गाज़ा पट्टी में लगातार भेज रहा है। यह देश का प्रभावित परिवारों के प्रति निरंतर समर्थन और विभिन्न मानवीय, स्वास्थ्य व राहत क्षेत्रों में उनकी तकलीफ़ों को कम करने की उसकी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है.