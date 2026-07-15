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UAE में पासपोर्ट सर्विस पर संकट! अलहिंद का ठेका रद्द, नए टेंडर का हाईकोर्ट ने दिया हुक्म

Delhi HC on UAE Passport Outsourcing Case: UAE में भारतीय प्रवासियों की पासपोर्ट और काउंसलर सर्विस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स को दिया गया ठेका रद्द कर नए टेंडर जारी करने का हुक्म दिया. अबू धाबी, दुबई समेत कई भारतीय मिशनों की सर्विस पर इसका असर पड़ने का इमकान है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 15, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:58 PM IST
UAE में पासपोर्ट सर्विस पर संकट! अलहिंद का ठेका रद्द, नए टेंडर का हाईकोर्ट ने दिया हुक्म
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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