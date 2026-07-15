/UAE में पासपोर्ट सर्विस पर संकट! अलहिंद का ठेका रद्द, नए टेंडर का हाईकोर्ट ने दिया हुक्म

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यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल और दूसरी काउंसलर सर्विसेज को लेकर अहम खबर सामने आई है. दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अब इन सर्विसेज को निजी इदारे के जरिए चलाने का अमल दोबारा शुरू करनी होगी. माना जा रहा है कि इस फैसले की वजह से पहले से चल रही देरी की परेशानी कुछ वक्त के लिए और बढ़ सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने काउंसलर सर्विसेज की आउटसोर्सिंग से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में नए सिरे से टेंडर जारी करने का हुक्म दिया है. यह फैसला सिर्फ UAE के अबू धाबी में मौजूद भारतीय मिशन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कुवैत, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय मिशनों की सर्विसेज पर भी नाफिज होगा.
यह मामला उस वक्त अदालत पहुंचा, जब टेंडर के अमल में शामिल दो बोली दहिंदगान को तकनीकी जांच के मरहले में नाअहल करार दे दिया गया. इन दोनों इदारों ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए अमल की शफ्फाफियत और तरीकेकार पर सवाला उठाए थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मुताल्लिका हुक्काम ने नंबर देने की बुनियाद वाजेह नहीं की थी.
अदालत के इस फैसले के बाद अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स को दिया गया ठेका रद्द हो गया है. हाईकोर्ट ने वज़ारते खारजा को हिदायत दिया है कि मुताल्लिक सभी भारतीय मिशनों के लिए एक महीने के भीतर नया निविदा टेंडर जारी किया जाए.
केरला की कंपनी अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स को सबसे कम माली बोली लगाने की बुनियाद पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कंपनी को 1 जुलाई से काम संभालना था. इसके लिए उसने UAE में अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली थीं. कंपनी ने पूरे UAR में 16 मरकजों पर काम शुरू करने की तैयारी की थी. इसमें दुबई के बुर दुबई इलाके में 12 हजार वर्ग फुट में बना एक बड़ा मरकज भी शामिल था, जहां 45 से ज्यादा काउंटर बनाए गए थे.
इस ठेके के तहत भारतीय बाशिंदों को पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई कार्ड, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरीफिकेशन और दीगर सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी सर्विसेज मिलनी थी. यह सहूलियत अबू धाबी में मौजूद इंडियन एम्बेसी और दुबई में मौजूद इंडियन कॉन्सुलेट के जरिये से मुहैया कराई जानी थी.
अबू धाबी में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने चार चुनी गई कंपनियों में से सबसे कम रकम की पेशकश करने वाली अलहिंद को जिम्मेदारी दी थी. हालांकि, दो दीगर दावेदारों ने इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा कि इवैल्यूएशन का तरीका साफ और निष्पक्ष नहीं था.
अदालत ने इन अर्जियों को सही मानते हुए वजारते खारजा को नया टेंडर जारी करने का हुक्म दिया. अदालत ने यह भी कहा कि सर्विसेज में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए मौजूदा सर्विस देने वाले इदारों को कुछ समय तक काम जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है. हालांकि, आगे सर्विस किस तरह जारी रहेंगी, इसका फैसला भारतीय मिशनों को करना होगा.
बीएलएस और एसजीआईवीएस के हटने, साथ ही अलहिंद के बाजाब्ता तौर से काम शुरू नहीं कर पाने की वजह से बीते 1 जुलाई से अबू धाबी में मौजूद इंडियन एम्बेसी और दुबई में मौजूद इंडिय कांसुलेट खुद अपने परिसरों से पासपोर्ट, वीजा, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी सर्विसेज मुहैया करा रहे हैं. करीब 17 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों भारतीय मिशन सीधे तौर पर इस तरह सहूलियत फराहम करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.