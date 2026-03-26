UAE में ईरानी मिसाइल के हमले में एक भारतीय की मौत; 3 गंभीर रूप से घायल

Iran War Update: बीते 28 फरवरी से ईरान, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध के मैदान में टिका हुआ है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बना रहा है. इसी बीच गुरुवार (26 मार्च) को ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया. अबू धाबी ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस इंटरसेप्टर मिसाइल के मलबे एक व्यस्त सड़क पर गिरे, जिसमें दो आम लोगों की जान चली गई. मृतकों में एक भारतीय नागरिक भी है, जो अबू धाबी में काम करने गया था. इसके साथ ही इसी घटना में एक भारतीय नागरिक घायल भी हुआ है.

अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर इस घटना को लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि ये मौतें "एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्शन करने के बाद गिरे मलबे के कारण हुई पहले से रिपोर्ट की गई घटना के चल रहे फॉलो-अप का हिस्सा हैं."

बता दें कि इस घटना में दो आम लोग मरे, मरने वालों में एक भारतीय नागरिक था और दूसरा पाकिस्तानी. इसके साथ ही अमीराती, जॉर्डनियन और भारतीय के तीन नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं. UAE के अधिकारियों ने कहा कि "लोगों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सोर्स से ही जानकारी लें और अफवाहें या बिना वेरिफिकेशन वाली जानकारी फैलाने से बचें."

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UAE के डिफेंस सिस्टम ने ईरान से आने वाली पहली मिसाइल को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया, लेकिन बाद में आबादी वाले इलाके में टुकड़ों की बारिश से काफी परेशानी और नुकसान हुआ. पीड़ितों की मदद करने के लिए इमरजेंसी सर्विस को तुरंत मौके पर भेजा गया. यह घटना हाई-एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के दौरान गिरने वाले छर्रों से होने वाले अंदरूनी खतरों को दिखाती है, भले ही डिफेंस सिस्टम जैसा सोचा था वैसा काम कर रहे हों. इसलिए UAE के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच आगे बढ़ने पर और अपडेट दिए जाएंगे, साथ ही बिना कन्फर्म रिपोर्ट को फैलने से रोकने के लिए भरोसेमंद, ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर भरोसा करने की अहमियत को दोहराया गया है.