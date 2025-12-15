इस मुस्लिम मुल्क ने देह व्यापार और सेक्स क्राइम के खिलाफ बनाया कड़ा कानून, बचना होगा मुश्किल

UAE News: संयुक्त अरब अमिरात (UAE) ने देह व्यापार और सेक्स क्राइम से संबंधित अपने पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव किया है. अब UAE में देह व्यापार करने और अन्य प्रकार के सेक्स क्राइम जैसे 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर सख्त सजा होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
UAE News: दुनिया भर में लगभग 57 मुस्लिम बहुल देश हैं, जिन्हें इस्लामिक मुल्क भी कहा जाता है हालांकि ये सभी मुल्क पूरी तरह से इस्लामिक कानून के मुताबिक नहीं चलते हैं. दुनिया में यूनाइटेड अरब अमीरात UAE एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है, जहां के कानून बेहद लिब्रल है. अब UAE ने अहम फैसला लिया और अपने देश में सेक्सुअल क्राइम और देह व्यापार को लेकर कानून को और सख्त कर दिया है. इन कानूनों में बड़े बदलाव करने का मकसद बच्चों की सुरक्षा पक्का करना और समाज में पब्लिक सेफ्टी को मजबूत करना है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक UAE की सरकार ने देह व्यापार और सेक्स क्राइम के खिलाफ कानून में बदलाव करते हुए नए प्रावधान किए हैं. इन प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे कम से कम 10 साल जेल और 100,000 दिरहम का जुर्माना होगा.
यहां तक कि अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र की युवती ने सेक्स के लिए सहमति जताई हो उसके कोई भी व्यक्ति उस युवती के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता. अगर वह व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दोषी माना जाएगा. नए कानून में यह भी बताया गया है कि अगर पीड़ित 16 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, तो कुछ हद तक सहमति का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी.
देह व्यापार या अय्याशी को बढ़ावा देने वालों के लिए भी कड़ी सजा तय की गई है. नए कानून के मुताबिक, ऐसे जुर्म में शामिल व्यक्ति को कम से कम दो साल की जेल और जुर्माना हो सकता है. अगर पीड़ित 18 साल से कम उम्र का है, तो सजा और भी कड़ी होगी. अधिकारियों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे सजा पूरी होने के बाद अपराधी पर और एहतियाती रोक लगा सकें ताकि वह दोबारा जुर्म न कर सके.
संयुक्त अरब अमिरात (UAE) अधिकारियों का कहना है कि इन कानूनी सुधारों का मुख्य लक्ष्य बच्चों और युवाओं को यौन शोषण, अभद्रता और दूसरे गंभीर अपराधों से बचाना है, साथ ही समाज को यह साफ़ संदेश देना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.