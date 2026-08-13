/UAE-बहरीन की दोस्ती हुई और मजबूत, दोनों मुल्कों ने बढ़ाया सहयोग का दायरा

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UAE Bahrain Relations: यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और बहरीन के राजा महामहिम किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दोनों मुल्कों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे के संबंधों और आपसी प्राथमिकताओं और हितों के समर्थन में अर्थव्यवस्था और विकास जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
यह बातचीत तब हुई जब UAE के दौरे पर आए बहरीन के राजा किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा का स्वागत किया गया. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और बैनुल-अकवामी मुद्दों की भी समीक्षा की, जिसमें मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रम और क्षेत्र के सभी देशों और लोगों के लाभ के लिए सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के चल रहे प्रयास शामिल हैं. दोनों पक्षों ने UAE और बहरीन के बीच गहरे संबंधों पर गर्व व्यक्त किया और सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, खासकर क्षेत्र के सामने मौजूद साझा चुनौतियों और करीबी तालमेल व सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए.
महामहिम किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ने बहरीन के लिए UAE के अटूट समर्थन की सराहना की, जिसने अलग-अलग चुनौतियों से निपटने में किंगडम की क्षमता और प्रभावशीलता को मजबूत करने में योगदान दिया है. बैठक में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान; शेख जायद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान; UAE के राष्ट्रपति के सलाहकार शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहनून अल नाहयान; राज्य मंत्री शेख शखबूत बिन नाहयान अल नाहयान और कई अधिकारी शामिल हुए.
साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बहरीन के रॉयल गार्ड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा और महामहिम के साथ आए प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे, जिसमें कई शेख और बहरीनी अधिकारी शामिल थे. इससे पहले आज, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा UAE पहुंचे और हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया.