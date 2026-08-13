/UAE-बहरीन की दोस्ती हुई और मजबूत, दोनों मुल्कों ने बढ़ाया सहयोग का दायरा

यह बातचीत तब हुई जब UAE के दौरे पर आए बहरीन के राजा किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा का स्वागत किया गया. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और बैनुल-अकवामी मुद्दों की भी समीक्षा की, जिसमें मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रम और क्षेत्र के सभी देशों और लोगों के लाभ के लिए सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के चल रहे प्रयास शामिल हैं. दोनों पक्षों ने UAE और बहरीन के बीच गहरे संबंधों पर गर्व व्यक्त किया और सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, खासकर क्षेत्र के सामने मौजूद साझा चुनौतियों और करीबी तालमेल व सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए.