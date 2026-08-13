Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /UAE-बहरीन की दोस्ती हुई और मजबूत, दोनों मुल्कों ने बढ़ाया सहयोग का दायरा

UAE-बहरीन की दोस्ती हुई और मजबूत, दोनों मुल्कों ने बढ़ाया सहयोग का दायरा

UAE Bahrain Relations: यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की. बैठक में आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य पूर्व की स्थिति पर विचार हुआ. दोनों नेताओं ने साझेदारी बढ़ाने और साझा चुनौतियों का मिलकर सामना करने की प्रतिबद्धता जताई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 13, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:25 AM IST
UAE-बहरीन की दोस्ती हुई और मजबूत, दोनों मुल्कों ने बढ़ाया सहयोग का दायरा

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आजम खान के साथ जुल्म का हिसाब लेंगे, सपा सरकार बनी तो बनाएंगे वजीर-ए-दाखिला: शिवपाल
2
3
4
5