UAE के राष्ट्रपति ने एर्दोगन को लगाया फोन, तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा

यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के साथ फोन पर बात की.

Feb 16, 2026, 08:35 AM IST

UAE Turkey Relation: यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के साथ फोन पर बात की. इस दौरान UAE के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, ताकि अपने साझा हितों और अपने लोगों का फायदा हो सके. 

दोनों नेताओं ने UAE-तुर्की संबंधों को गहरा करने और अलग-अलग क्षेत्रों, खासकर अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप में हुई तरक्की को आगे बढ़ाने के संबंध में अपने पुराने वादे को दोहराया. उन्होंने आपसी चिंता के कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम और उन्हें हल करने के लिए चल रही कोशिशें शामिल हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

UAE Turkey Relation

