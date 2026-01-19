आज भारत आएंगे UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, PM मोदी के साथ इन एजेंडों पर होगी बात

Advertisement
UAE President India Visit: UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर आज आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं. इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और UAE के राष्ट्रपति भारत-UAE की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए द्विपक्षीय बैठक करेंगे. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:35 AM IST

India UAE Relation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज एक ऑफिशियल दौरे पर भारत आ रहे हैं. इस दौरे को भारत-UAE संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे को और मजबूती मिलेगी. राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद का यह भारत का तीसरा ऑफिशियल दौरा होगा और पिछले एक दशक में कुल मिलाकर यह उनका पांचवां दौरा है.

हाल के सालों में भारत और UAE के संबंधों में तेजी से मजबूती आई है. दोनों देशों के बीच लगातार उच्च-स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बातचीत होती रही है. सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा किया था, जबकि अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस और UAE के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी भारत का दौरा किया था.

भारत ने भी लगातार उच्च-स्तरीय बातचीत बनाए रखी है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 13 से 15 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी का दौरा किया, जहां उन्होंने 16वीं भारत-UAE संयुक्त आयोग की बैठक और 5वीं रणनीतिक बातचीत की सह-अध्यक्षता की. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के आखिर में और पूरे 2024 में कई बार UAE का दौरा किया था. फरवरी 2024 में उनका दौरा ऐतिहासिक माना गया था, जब PM मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था. दोनों नेता हाल ही में जून 2024 में इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी मिले थे.

भारत और UAE का कैसा है संबंध
भारत और UAE के संबंध राजनीतिक समझ सांस्कृतिक संबंधों और मजबूत आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं. UAE भारत के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदारों में से एक है. व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और द्विपक्षीय निवेश संधि जैसे प्रमुख समझौतों ने व्यापार और निवेश को नई गति दी है. ऊर्जा क्षेत्र में UAE भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग जारी है. 

दोनों देशों के साथ हो सकता है महत्वपूर्ण समझौता
इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे. उनसे व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है. दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

