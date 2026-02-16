आंखों को हो सकता है नुकसान! रमजान में चांद देखने पर UAE ने क्यों जारी किया अलर्ट

UAE News: UAE के एस्ट्रोनॉमर्स ने लोगों को चेतावनी दी है कि चांद देखने के लिए टेलिस्कोप या दूसरे ऑप्टिकल डिवाइस का गलत इस्तेमाल उनकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है. यह चेतावनी खासकर उस समय के लिए जरूरी है जब लोग रमजान की शुरुआत में चांद देखने की कोशिश कर रहे हों. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल उम्मीद की जा रही तारीखों के आसपास सूरज और चांद की पोजीशन ऐसी होगी कि उन्हें देखना रिस्की हो सकता है.

अबू धाबी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के मुताबिक, सूरज डूबने के समय चांद सूरज के बहुत करीब होगा. अनुमान है कि दोनों के बीच की दूरी करीब एक डिग्री हो सकती है. इसलिए, अगर कोई चांद की तरफ टेलिस्कोप घुमाता है, तो सूरज की तेज़ किरणें सीधे लेंस से टकरा सकती हैं, जिससे देखने वाले की आंखों को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए नुकसान हो सकता है. एक्सपर्ट्स ने खास तौर पर चेतावनी दी है कि बिना प्रोटेक्टिव फिल्टर वाले टेलिस्कोप या कैमरा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना बहुत रिस्की हो सकता है.

एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी बताया कि इस दौरान सूर्य ग्रहण के लिए एस्ट्रोनॉमिकल हालात भी बन रहे हैं, जिससे सूरज और चांद के बीच की एंगुलर दूरी और कम हो जाएगी. इससे सूरज की रोशनी का असर और भी खतरनाक हो सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर सूरज डूबने का इंतजार भी किया जाए, तो चांद का निचला हिस्सा पहले ही क्षितिज से नीचे हो सकता है, जिससे चांद देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इस साइंटिफिक आधार पर कई इस्लामिक देश पहले से ही रमज़ान की संभावित शुरुआत की तारीखों का अंदाजा लगा रहे हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरब समेत कई देशों में रमजान 19 फरवरी से शुरू हो सकता है, हालांकि आखिरी फैसला पारंपरिक चांद दिखने की पुष्टि के बाद ही किया जाएगा.

UAE के एक्सपर्ट्स ने लोगों से कहा है कि वे बिना सही सुरक्षा उपकरणों के सूरज या चांद देखने की कोशिश न करें. उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक मकसदों के लिए चांद देखने की परंपरा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा सावधानियों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. साइंटिस्ट्स सलाह देते हैं कि लोग ऑफिशियल घोषणाओं पर भरोसा करें और खुद चांद देखने की जोखिम भरी कोशिशों से बचें. एक्सपर्ट्स ने साफ किया कि आजकल के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन बहुत सटीक होते हैं, इसलिए कई देश साइंटिफिक डेटा के आधार पर भी रमजान की तारीख का ऐलान करते हैं. फिलहाल, लोगों को सावधान रहने और आंखों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है.