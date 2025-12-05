फिलिस्तीनियों के जख्मों पर UAE लगा रहा मरहम, गज़ा के फील्ड हॉस्पिटल में जारी है घायलों का इलाज

UAE help Gaza: गज़ा में संयुक्त अरब अमिरात UAE ने मेडिकल सुविधा जारी रखी हुई है. गज़ा जंग के दौरान घायल हुए और बीमार फिलिस्तीनी लोगों के लिए UAE फील्ड हॉस्पिटल लगातार काम कर रहा है. इस बात की जानकारी गज़ा में UAE के फील्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर अब्दुलरहमान हमद अल आर्यानी ने दी. उन्होंने कहा कि हम गाजा के लोगों को मेडिकल सुविधा देने के लिए पूरी तैयारी के साथ फील्ड हॉस्पिटल में अपना काम जारी रखे हुए हैं.

उन्होंने बताया कि गज़ा में UAE का फील्ड होस्पिटल को गज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन से सहयोग भी मिल रहा है, ताकि मरीजों को असरदार और समय पर इलाज मिल सके. उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊंचे लेवल की तैयारी के साथ जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ देने की कोशिश करते हैं. उन्होंने बताया कि गज़ा में UAE का फिल्ड होस्पिटल का मेन फोकस मानवीय चुनौतियों से निपटने में हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करना है.

गज़ा में UAE मिशन के हेड अली अल शेही ने कहा कि गज़ा में UAE फील्ड हॉस्पिटल और ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 की टीमें लगातार मरीजों को भर्ती कर रही हैं और अलग-अलग स्पेशलिटी में जरूरी हेल्थकेयर सर्विस दे रही हैं, जिससे गज़ा पट्टी में मेडिकल जरूरतों को असरदार तरीके से पूरा किया जा सके. उन्होंने आगे कहा कि ये कोशिशें हेल्थकेयर सर्विस को मजबूत करने और गज़ा के लोगों की तकलीफ कम करने में UAE की चल रही मानवीय भूमिका का हिस्सा हैं.

रफ़ा में UAE फील्ड हॉस्पिटल में हाल ही में गर्दन के फ्रैक्चर से परेशान एक महिला मरीज आई थी, जिसकी स्पेशल मेडिकल टीम ने सफल सर्जरी की. उस मरीज ने गज़ा पट्टी में UAE की मानवीय कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया और हॉस्पिटल में मिली देखभाल और सर्विस के लिए मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद किया.