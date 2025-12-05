Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3030003
Zee SalaamMuslim World

फिलिस्तीनियों के जख्मों पर UAE लगा रहा मरहम, गज़ा के फील्ड हॉस्पिटल में जारी है घायलों का इलाज

UAE help Gaza: गज़ा में UAE के फील्ड होस्पिटल वहां के घायल और बीमार लोगों का इलाज कर रहा है. साथ ही घायल और बीमार लोगों को विशेषज्ञों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

फिलिस्तीनियों के जख्मों पर UAE लगा रहा मरहम, गज़ा के फील्ड हॉस्पिटल में जारी है घायलों का इलाज

UAE help Gaza: गज़ा में संयुक्त अरब अमिरात UAE ने मेडिकल सुविधा जारी रखी हुई है. गज़ा जंग के दौरान घायल हुए और बीमार फिलिस्तीनी लोगों के लिए UAE फील्ड हॉस्पिटल लगातार काम कर रहा है. इस बात की जानकारी गज़ा में UAE के फील्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर अब्दुलरहमान हमद अल आर्यानी ने दी. उन्होंने कहा कि हम गाजा के लोगों को मेडिकल सुविधा देने के लिए पूरी तैयारी के साथ फील्ड हॉस्पिटल में अपना काम जारी रखे हुए हैं.

उन्होंने बताया कि गज़ा में UAE का फील्ड होस्पिटल को गज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन से सहयोग भी मिल रहा है, ताकि मरीजों को असरदार और समय पर इलाज मिल सके. उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊंचे लेवल की तैयारी के साथ जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ देने की कोशिश करते हैं. उन्होंने बताया कि गज़ा में UAE का फिल्ड होस्पिटल का मेन फोकस मानवीय चुनौतियों से निपटने में हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करना है. 

गज़ा में UAE मिशन के हेड अली अल शेही ने कहा कि गज़ा में UAE फील्ड हॉस्पिटल और ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 की टीमें लगातार मरीजों को भर्ती कर रही हैं और अलग-अलग स्पेशलिटी में जरूरी हेल्थकेयर सर्विस दे रही हैं, जिससे गज़ा पट्टी में मेडिकल जरूरतों को असरदार तरीके से पूरा किया जा सके. उन्होंने आगे कहा कि ये कोशिशें हेल्थकेयर सर्विस को मजबूत करने और गज़ा के लोगों की तकलीफ कम करने में UAE की चल रही मानवीय भूमिका का हिस्सा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रफ़ा में UAE फील्ड हॉस्पिटल में हाल ही में गर्दन के फ्रैक्चर से परेशान एक महिला मरीज आई थी, जिसकी स्पेशल मेडिकल टीम ने सफल सर्जरी की. उस मरीज ने गज़ा पट्टी में UAE की मानवीय कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया और हॉस्पिटल में मिली देखभाल और सर्विस के लिए मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद किया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Gaza NewsUAE Field Hospital in GazaUAE help Gazamuslim world newsToday News

Trending news

Gaza News
फिलिस्तीनियों के जख्मों पर UAE लगा रहा मरहम,फील्ड अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज
Waqf registration deadline
UMEED Portal पर WAQF Registration का टाइम 3 महीने बढ़ा, मुसलमानों ने ली राहत की सांस
MLA Humayun Kabir BJP relations
बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का BJP से रहा है खास रिश्ता; लगे गंभीर आरोप
UAPA
क्या UAPA बना सरकार का हथियार? 4 साल में 10,440 केस दर्ज, हैरान कर देगा सजा का दर
Gaza News
कौन है हमास का दुश्मन अबू शबाब, जिसकी हत्या पर फिलिस्तीनियों ने बांटी मिठाइयां
Umeed Portal
UMEED Portal पर वक्फ सम्पत्ति दर्ज करने की आज आखिरी तारीख, 70% एंट्री अभी भी बाकी
Arun Govil CCTV demand in Masjid Madarsa
मस्जिदों और मदरसों में लगाए जाएँ CCTV कैमरा, BJP सांसद अरुण गोविल ने की मांग
India-Saudi Arabia
India-Saudi Arabia के बीच दोस्ती और होगी गहरी, सरकार बना रही है खास संसदीय ग्रुप
Sanjauli Mosque
Sanjauli: संगठन की वॉर्निंग, हरगिज न पढ़ें जुमा की नमाज, विवाद का पूरा खतरा?
ramnagar
Ramnagar: बीफ से भरी गाड़ी वाला झूठ फैलाने वाले शख्स को जेल; खूब हुआ इलाके में बवाल