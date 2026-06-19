दुनिया भर में कम से कम एक दर्जन देशों ने बच्चों की सोशल मीडिया उपयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं. वहीं, कई अन्य देश माता-पिता की सहमति और उम्र की पुष्टि से जुड़े नियमों को सख्त कर रहे हैं. इस साल मार्च महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर नए नियम की घोषणा की. इंडोनेशिया के कम्युनिकेशन और डिजिटल मामलों के मंत्री मेउत्या हाफ़िद ने कहा कि यह इंडोनेशिया में लगभग 70 मिलियन बच्चों पर लागू होगा. हफीद ने कहा, "यह निश्चित रूप से एक काम है. लेकिन हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे." "यह आसान नहीं है. फिर भी, हमें इसे पूरा करना होगा."