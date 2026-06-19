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कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक; UAE ने लगाए प्रतिबंध

UAE Social Media Ban For Child: बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए UAE ने बड़ा कदम उठाया है. नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे. वहीं किशोरों के लिए सख्त सुरक्षा उपाय लागू होंगे. यह फैसला ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल माहौल को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:06 PM IST
कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक; UAE ने लगाए प्रतिबंध
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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