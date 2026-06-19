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UAE Social Media Ban For Child: कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए दुनिया भर के देशों में अलग-अलग नियम बनाए जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है. इंडोनेशिया में भी नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसी कड़ी में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने बीते गुरुवार (17 जून) को नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर कड़ा फैसला लिया है.
UAE ने ऐलान किया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अब व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या चलाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं, 15 और 16 साल के किशोर सख्त सुरक्षा उपायों - जैसे माता-पिता की निगरानी, कंटेंट फ़िल्टरिंग और अजनबियों के साथ बातचीत पर सीमा - के तहत ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकेंगे. UAE सरकार ने इन नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को एक साल का समय दिया है, यानी एक साल के अंदर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इन नियमों को लागू करना होगा.
दुनिया भर में कम से कम एक दर्जन देशों ने बच्चों की सोशल मीडिया उपयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं. वहीं, कई अन्य देश माता-पिता की सहमति और उम्र की पुष्टि से जुड़े नियमों को सख्त कर रहे हैं. इस साल मार्च महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर नए नियम की घोषणा की. इंडोनेशिया के कम्युनिकेशन और डिजिटल मामलों के मंत्री मेउत्या हाफ़िद ने कहा कि यह इंडोनेशिया में लगभग 70 मिलियन बच्चों पर लागू होगा. हफीद ने कहा, "यह निश्चित रूप से एक काम है. लेकिन हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे." "यह आसान नहीं है. फिर भी, हमें इसे पूरा करना होगा."