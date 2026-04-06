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दो अरब देश ईरान के खिलाफ कर रहे हैं बड़ी साज़िश की तैयारी, UN में होगा बड़ा कांड!

UAE Supports Bahrain UNSC: दो मुस्लिम देशों के बीच ईरान के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चा चल रही है. UAE ने आज यानी 6 अप्रैल को बहरीन का समर्थन किया है और बड़ा फैसला लिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:23 AM IST

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दो अरब देश ईरान के खिलाफ कर रहे हैं बड़ी साज़िश की तैयारी, UN में होगा बड़ा कांड!

Middle East Conflict: UAE ने आज यानी 6 अप्रैल को बहरीन का समर्थन करते हुए सुरक्षा परिषद से होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर कार्रवाई करने की अपील की. विदेश मंत्री अब्दुललतीफ बिन राशिद अल-जयानी ने जोर देकर कहा कि अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा. बल्कि यह वैश्विक स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है.

संयुक्त राष्ट्र में UAE के मिशन ने कहा, "UAE, बहरीन के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद से होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर कार्रवाई करने की अपील करता है. जैसा कि महामहिम डॉ. अब्दुललतीफ बिन राशिद अल-जयानी, विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा है, अब यह सिर्फ़ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के लिए एक सीधा खतरा है. बिना किसी कार्रवाई के गुजरने वाला हर दिन दुनिया को एक बड़े संकट के और करीब ले जाता है, जिसका सबसे गंभीर परिणाम 'ग्लोबल साउथ' के देशों को भुगतना पड़ेगा. हम सुरक्षा परिषद में बहरीन के नेतृत्व और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के उसके कूटनीतिक प्रयासों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं."

बहरीन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "विदेश मंत्री होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट से बचने के लिए गंभीर मानवीय और आर्थिक परिणामों से बचने हेतु तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है." CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को बहरीन द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने वाली है. इस प्रस्ताव में सदस्य देशों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए "सभी आवश्यक रक्षात्मक उपायों" का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई है.

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अहम मार्ग को किया ईरान ने बंद
यह प्रस्ताव पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव के माहौल में आया है. इस संघर्ष के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए एक अहम चेकपॉइंट है. यह लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने के चलते ऊर्जा व्यापार में भारी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं. बहरीन, जिसके पास वर्तमान में सुरक्षा परिषद की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता है और जो इस संघर्ष के दौरान ईरान की आलोचनाओं का सामना कर रहा है. उन्होंने वैश्विक नौवहन मार्गों के प्रति उत्पन्न ख़तरों से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अपील की है.

बहरीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा?
बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुललतीफ बिन राशिद अल ज़ायनी ने गुरुवार को UNSC की बैठक में अपने संबोधन के दौरान कहा, "बहरीन साम्राज्य ने आपकी सम्मानित परिषद के समक्ष एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को नियंत्रित करने के ईरान के गैर-कानूनी और अनुचित प्रयास से संबंधित है. इस मसौदे में परिषद से ऐसी कार्रवाइयों के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग की गई है, जो गैर-जिम्मेदाराना और अवैध हैं. ये ऐसी कार्रवाइयां हैं जो दुनिया भर के देशों और लोगों के हितों के लिए खतरा पैदा करती हैं." 

इनपुट- ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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