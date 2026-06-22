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India UAE Arms Trade: बीते फरवरी माह में अमेरिका (US) और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था. इसके जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए. इन हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा. वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी कई स्थान प्रभावित हुए, जिनमें अमेरिकी सैन्य ठिकाने और कुछ कंपनियां शामिल थीं.
इन घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र के देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है. अब इन्हीं खतरों से सबक लेते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि UAE का अमेरिका पर भरोसा कुछ मामलों में कम हुआ है, और इस दौरान भारत के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ी हैं.
UAE, भारत से खरीदेगा सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर!
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और UAE के बीच भारत के कुछ सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है. इस लिस्ट में भारत और रूस के जरिये संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और भारत की ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आकाशतीर शामिल हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह बातचीत शुरुआती चरण में है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही है. भारत के एक अधिकारी ने बताया कि UAR ने ब्रह्मोस और आकाशतीर समेत कई भारतीय डिफेंस सिस्टम्स में रुचि दिखाई है. हालांकि, भारत सरकार और UAR के विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.
कितना घातक है ब्रम्होस और आकाशतीर?
बता दें, ब्रह्मोस का शुमार दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में होता है. इसे जमीन, समुद्र और हवाई मंचों से दागा जा सकता है. वहीं, आकाशतीर एक पूरी तरह ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित किया है. यह प्रणाली अलग-अलग स्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं को जोड़कर हवाई हमलों का मुकाबला करने में मदद करती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि UAE ईरान के हमलों के बाद अपनी सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करना चाहता है. इसके अलावा, वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि यह उसके एनर्जी एक्सपोर्ट का एक बेहद अहम रास्ता है. इस साल की शुरुआत में UAE ने साउथ कोरिया के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया था, जिसकी संभावित कीमत 35 अरब डॉलर (3,308.375 अरब भारतीय रुपये) से ज्यादा बताई जा रही है.
वेस्ट एशिया में अमेरिका हथियार बेचने के मामले में नंबर वन
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने भेजे. कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी 54 फीसदी रही, जबकि इटली 12 फीसदी और उसके बाद 11 फीसदी हिस्सेदारी के साथ फ्रांस तीसरे नंबर पर है.
हालांकि, UAE को ब्रह्मोस बेचने से पहले भारत को रूस की मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि इस मिसाइल का विकास दोनों देशों ने मिलकर किया है. एक अधिकारी का कहना है कि इसमें कोई बड़ी रुकावट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि रूस और अबू धाबी के बीच लंबे समय से अच्छे ताल्लुकात हैं.
भारत पाकिस्तान जंग के बाद कई देशों की ब्रम्होस में बढ़ी दिलचस्पी
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चार दिन की जंग के दौरान पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद कई देशों की इस मिसाइल में रुचि बढ़ गई. भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ इसके निर्यात समझौते कर चुका है, जबकि थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है. इससे पहले साल 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री की गई थी. भारत के रक्षा निर्यात में भी तेज बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 4 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है.