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अबूधाबी को US से ज्यादा भारत पर भरोसा, UAE खरीदेगा ब्रह्मोस और आकाशतीर डिफेंस सिस्टम

India UAE Defense Deal: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच UAE अपनी सुरक्षा रणनीति मजबूत करने में जुटा है. मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद UAE का अमेरिका पर भरोसा कम हुआ, जबकि इस दौरान उसकी भारत से नजदीकियां बढ़ी हैं. नई दिल्ली पर भरोसा दिखाते हुए यूएई ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत कर रहा है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:14 PM IST
अबूधाबी को US से ज्यादा भारत पर भरोसा, UAE खरीदेगा ब्रह्मोस और आकाशतीर डिफेंस सिस्टम
Image Credit: (फाइल फोटो)

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