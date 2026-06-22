भारत पाकिस्तान जंग के बाद कई देशों की ब्रम्होस में बढ़ी दिलचस्पी

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चार दिन की जंग के दौरान पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद कई देशों की इस मिसाइल में रुचि बढ़ गई. भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ इसके निर्यात समझौते कर चुका है, जबकि थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है. इससे पहले साल 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री की गई थी. भारत के रक्षा निर्यात में भी तेज बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 4 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है.