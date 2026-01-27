ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ UAE, अमेरिका और इजरायल को दिखाई आँख

UAE On Iran America Tension: अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इजरायल भी चाहता है कि ईरान पर हमला करके वहां के इस्लामिक सत्ता को खत्म कर दिया जाए. ऐसे में ईरान पर कभी भी हमला होने का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच अमेरिका और इजरायल का दोस्त संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने बड़ा ऐलान कर दिया है. UAE ने कहा है कि वह ईरान पर हमले के लिए अपने जमीन और हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल नहीं होने देगा.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय ने काह कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने एयरस्पेस, जल क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं करने देगा. बीते सोमवार (26) को UAE के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UAE ईरान पर हमले के लिए किसी भी प्रकार के लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं करेगा. मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ईरान के खिलाफ उसके जल क्षेत्र, एयरस्पेस आदि का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने पर जोर दिया. मंत्रालय ने कहा कि बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जाए. मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और देश की संप्रभुता का सम्मान करने के लिए बातचीत का रास्ते अपनेने की अपील की है.

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 की आखिर में ईरान में बढ़ती महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए. ये प्रदर्शन महंगाई के मुद्दे से हटकर इस्लामिक सत्ता को हटाने के मुहिम में बदल गए. इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल का खुला समर्थन प्राप्त था. प्रदर्शनकारियों ने देश में आगजनी और हिंसा शुरू कर दी. हिंसा को देखते हुए ईरान ने बल प्रयोग किया और हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई.

ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए कई विदेशी जासूसों को पकड़ा. पकड़े गए जासूसों को फांसी देने की बात चलने लगी. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा को नहीं रोका तो अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करेगा.