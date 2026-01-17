Advertisement
युगांडा में फिर मुसेवेनी राज; रिकॉर्ड 7वीं बार बने राष्ट्रपति, सड़कों पर जश्न और आरोपों का तूफान!

Uganda Presidential Election Results 2026: युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. मौजूदा राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 71.65 फीसदी वोट पाकर लगातार सातवीं बार जीत दर्ज की. जहां समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं विपक्षी उम्मीदवार बॉबी वाइन ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:20 PM IST

योवेरी मुसेवेनी रिकॉर्ड 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बने (फाइल फोटो)
Uganda Presidential Election 2026: युगांडा में हुए राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक नतीजे आ गए हैं. मौजूदा राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी (Yoweri Museveni) ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की है. युगांडा चुनाव आयोग ने कंपाला में नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में मुसेवेनी को कुल 71.65 फीसदी वोट मिले हैं. अफ्रीका देशों के सियासी जानकार योवेरी मुसेवेनी की जीत को एक अलग ढंग से देख रहे हैं.

इस जीत के साथ ही योवेरी मुसेवेनी ने लगातार सातवीं बार देश की सत्ता संभालने का रिकॉर्ड कायम किया है, उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और राजधानी कंपाला समेत कई शहरों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है. हालांकि, इसके उलट मुख्य विपक्षी उम्मीदवार बॉबी वाइन (Bobi Wine) ने बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाये हैं. जबकि सरकार का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए गए हैं.

अपडेट जारी है...

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Uganda NewsYoweri MuseveniUganda Presidential Election Results 2026muslim news

