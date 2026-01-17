युगांडा में फिर मुसेवेनी राज; रिकॉर्ड 7वीं बार बने राष्ट्रपति, सड़कों पर जश्न और आरोपों का तूफान!

Uganda Presidential Election 2026: युगांडा में हुए राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक नतीजे आ गए हैं. मौजूदा राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी (Yoweri Museveni) ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की है. युगांडा चुनाव आयोग ने कंपाला में नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में मुसेवेनी को कुल 71.65 फीसदी वोट मिले हैं. अफ्रीका देशों के सियासी जानकार योवेरी मुसेवेनी की जीत को एक अलग ढंग से देख रहे हैं.

इस जीत के साथ ही योवेरी मुसेवेनी ने लगातार सातवीं बार देश की सत्ता संभालने का रिकॉर्ड कायम किया है, उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और राजधानी कंपाला समेत कई शहरों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है. हालांकि, इसके उलट मुख्य विपक्षी उम्मीदवार बॉबी वाइन (Bobi Wine) ने बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाये हैं. जबकि सरकार का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए गए हैं.

अपडेट जारी है...