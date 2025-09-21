ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने दी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता, नेतन्याहू- ट्रंप बौखलाए!

UK-Canada-Australia recognize Palestinian State: कहावत है कि एक जमाने में ब्रिटेन के शासन में सूरज नहीं डूबता था. ब्रिटेन का दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा रहा है. इस दौरान उन्होंने वहां की संपदा को जमकर लूटा बल्कि बड़ी संख्या में बेगुनाहों की हत्या की. सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने 'बांटो और राज करो' की नीति अपनाई, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब रहे हैं.

अपने शासन काल के दौरान ब्रिटेन ने दुनिया को कई बड़े घाव दिए, जिसकी भरपाई आज भी नहीं हो सकती है. उन्हीं में से एक है मिडिल ईस्ट में इजराइल को जबरन अवैध ढंग से बसाना. 1948 में स्थापना के बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर अरबों का नरसंहार किया और यहूदी देश को विस्तार देने के लिए पेश पेश नजर आया. इजराइली जुल्म को देखकर और दुनियाभर में आलोचना झेलने के बाद अब ब्रिटेन ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है.

ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इतवार (21 सितंबर( को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है. इन तीनों देशों को संयुक्त फैसले से फिलिस्तीन की अवाम को एक आवाज मिलेगी. हालांकि, इन तीनों देशों को फैसले को अमेरिका और इजराइल के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. इस फैसले से इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है और जल्द ही वह अमेरिका पहुंच कर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे.

फिलिस्तीन को आजाद रियासत के रुप में मान्यता देने के ऐलान करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, "यह फैसा फिलिस्तीनियों और इज़राइली लोगों के लिए शांति की आशा को फिर से जगाने के लिए किया गया है." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह हमास के लिए कोई इनाम नहीं है और वह फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा.

कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर की. मार्क कार्नी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "फिलिस्तीन को एक देश के रुप में मान्यता देने के फैसले का इशारा उन्होंने जुलाई के आखिर में ही दे दिया था, जब ग़ज़ा में जंग को लेकर पश्चिमी देशों में निराशा बढ़ रही थी."

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त बयान में कहा कि इस मान्यता का मकसद टू-स्टेट समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कोशिसों का हिस्सा है. इसमें ग़ज़ा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दी गई है, जबकि यह भी जोर दिया गया कि हमास का फिलिस्तीन में कोई रोल नहीं होगा.

यह कदम इस हफ्ते होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से ठीक पहले लिया गया है. इसके दौरान फ्रांस समेत अन्य देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं. पश्चिमी देशों के जरिये फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका नाराज हैं. उनका कहना है कि इससे चरमपंथियों को बढ़ावा मिलेगा और हमास को इनाम मिलेगा. वर्तमान में 145 से ज्यादा देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे रखी है, जिनमें यूरोप के दर्जनों देश भी शामिल हैं.

