ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने दी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता, नेतन्याहू- ट्रंप बौखलाए!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2931747
Zee SalaamMuslim World

ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने दी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता, नेतन्याहू- ट्रंप बौखलाए!

Palestine News: ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी. यह कदम टू-स्टेट समाधान और ग़ज़ा में शांति की कोशिसों का हिस्सा है. इस फैसले का अमेरिका और इज़राइल ने विरोध जताया है. हालांकि, 145 से ज्यादा देश पहले ही फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रुप में मान्यता दे चुके हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:32 PM IST

Trending Photos

फिलिस्तीन मिली औपाचारिक आजाद देश की मान्यता
फिलिस्तीन मिली औपाचारिक आजाद देश की मान्यता

UK-Canada-Australia recognize Palestinian State: कहावत है कि एक जमाने में ब्रिटेन के शासन में सूरज नहीं डूबता था. ब्रिटेन का दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा रहा है. इस दौरान उन्होंने वहां की संपदा को जमकर लूटा बल्कि बड़ी संख्या में बेगुनाहों की हत्या की. सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने 'बांटो और राज करो' की नीति अपनाई, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब रहे हैं. 

अपने शासन काल के दौरान ब्रिटेन ने दुनिया को कई बड़े घाव दिए, जिसकी भरपाई आज भी नहीं हो सकती है. उन्हीं में से एक है मिडिल ईस्ट में इजराइल को जबरन अवैध ढंग से बसाना. 1948 में स्थापना के बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर अरबों का नरसंहार किया और यहूदी देश को विस्तार देने  के लिए पेश पेश नजर आया. इजराइली जुल्म को देखकर और दुनियाभर में आलोचना झेलने के बाद अब ब्रिटेन ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है. 

ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इतवार (21 सितंबर( को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है. इन तीनों देशों को संयुक्त फैसले से फिलिस्तीन की अवाम को एक आवाज मिलेगी. हालांकि, इन तीनों देशों को फैसले को अमेरिका और इजराइल के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. इस फैसले से इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है और जल्द ही वह अमेरिका पहुंच कर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिलिस्तीन को आजाद रियासत के रुप में मान्यता देने के ऐलान करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, "यह फैसा फिलिस्तीनियों और इज़राइली लोगों के लिए शांति की आशा को फिर से जगाने के लिए किया गया है." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह हमास के लिए कोई इनाम नहीं है और वह फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा.

कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर की. मार्क कार्नी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "फिलिस्तीन को एक देश के रुप में मान्यता देने के फैसले का इशारा उन्होंने जुलाई के आखिर में ही दे दिया था, जब ग़ज़ा में जंग को लेकर पश्चिमी देशों में निराशा बढ़ रही थी."

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त बयान में कहा कि इस मान्यता का मकसद टू-स्टेट समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कोशिसों का हिस्सा है. इसमें ग़ज़ा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दी गई है, जबकि यह भी जोर दिया गया कि हमास का फिलिस्तीन में कोई रोल नहीं होगा.

यह कदम इस हफ्ते होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से ठीक पहले लिया गया है. इसके दौरान फ्रांस समेत अन्य देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं. पश्चिमी देशों के जरिये फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका नाराज हैं. उनका कहना है कि इससे चरमपंथियों को बढ़ावा मिलेगा और हमास को इनाम मिलेगा. वर्तमान में 145 से ज्यादा देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे रखी है, जिनमें यूरोप के दर्जनों देश भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: MP में नवरात्रि पर मीट बैन का फरमान; सपा नेता ने कर दी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Palestine newsUK Newsisrael newsmuslim news

Trending news

Palestine news
ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने दी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता
UP News
MP में नवरात्रि पर मीट बैन का फरमान; सपा नेता ने कर दी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग
UP News
पार्किंग विवाद में अजहरूद्दीन को बांधकर मॉब लिंचिंग की कोशिश, चाकू मारने का इल्ज़ाम
UP News
अलीगढ़: मुस्लिम शख्स से मारपीट कर लगवाए धार्मिक नारे? जांच के बाद पुलिस ने खोली पोल
UP News
यूपी पुलिस के रडार पर अंसारी परिवार; अफशां-अब्बास के बाद उमर की खोली हिस्ट्रीशीट
UP News
अलीगढ़ में मदरसे से लौट रहे नौजवान पर दबंगों ने किया हमला, बहन के साथ की छेड़छाड़!
Bihar News
नमाज के वक्त DJ कम करने की गुजारिश पर भड़के हिंदूवादी; इब्राहिम पर किया जानलेवा हमला
US News
US: ट्रंप की मुस्लिम विरोधी सोच उजागर; इल्हान उमर को कांग्रेस से बाहर करने पर अड़े!
Kerala
Kerala HC का सख्त रुख, ऐसे मुस्लिम शख्स नहीं कर सकते दूसरी शादी
Turkey
यरूशलम से मिले पत्थर पर मुसलमानों का हक, इजराइल को नहीं देगा Turkey
;