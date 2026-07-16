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ब्रिटेन ने पार की रेड लाइन! पहली बार ईरान की सेना IRGC पर लगाया दहशतगर्द का ठप्पा; मचा गया भारी बवाल

Britain IRGC Ban: ब्रिटेन सरकार ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर दिया है. इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय सियासी बहस तेज हो गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 16, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:28 AM IST
ब्रिटेन ने पार की रेड लाइन! पहली बार ईरान की सेना IRGC पर लगाया दहशतगर्द का ठप्पा; मचा गया भारी बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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