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UK Iran Tensions: इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के स्टेज पर दोहरे किरदारों का तमाशा कोई नई बात नहीं है. इस बार ये तमाशा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने किया है. यूके ने ईरान की रेगुलर आर्मी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC को टेरेरिस्ट ऑर्गाइज़ेशन की लिस्ट में शामिल किया है. शायद ये UK की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि जब उसने एक सॉवरन मुल्क की ऑफ़िशयल आर्मी को दहशतगर्दी का तमग़ा दिया है. ये फ़ैसला न सिर्फ़ इंटरनेशनल कानूनों का मज़ाक़ उड़ाता है, बल्कि वेस्टर्न पॉवर्स के उस ग़ुरूर को भी ज़ाहिर करता है जिसके तहत वो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझते हैं. वॉशिंगटन और लंदन की उंगलियों पर नाचने वाले दुनिया के इस निज़ाम में अब किसी मुल्क की सॉवरनटी और उसके डिफेंस सिस्टम को अपने ग़ुरूर की ऐनक से देखने की कोशिश की जा रही है, जोकि बहुत अफ़सोसनाक और तश्वीशनाक है.
IRGC कोई हमास, हूती या हिज़्बुल्लाह जैसी तंज़ीम नहीं है, जिन्हे वेस्टर्न मुल्क अपनी सहूलत के हिसाब से दहशतगर्द तंज़ीम कहते रहते हैं. हम यहां किसी मिलिशिया या बाग़ी गिरोह की भी बात नहीं कर रहे, बल्कि यूनाइटेड नेशन्स के एक मेंबर मुल्क की उस रेगुलर आर्मी की बात कर रहे हैं जिसे वहां के आईन और अवाम की कानूनी मंज़ूरी हासिल है. ईरान ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क की सॉवरनटी पर पहले हमला नहीं किया है और न ही उसने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए जंग छेड़ी है. इसके बरअक्स हकीक़त ये है कि ईरान लगातार बाहरी ताकतों और उनके इशारों पर काम करने वाले रीजनल एजेंट्स के हमलों का शिकार होता रहा है. उसकी सॉवरनटी को चुनौती दी गई, उसके डिप्लोमैटिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसके लीडर्स, फ़ौजी कमांडर्स और साइंटिस्ट का कायराना तरीको से क़त्ल किया गया.
ऐसे माहौल में कि जब किसी मुल्क की सरहद, उसकी सेक्योरिटी और उसकी डिगनिटी पर हमले हों तो उस मुल्क को दुनिया का कोई भी कानून उसे चुप बैठने के लिए नहीं कह सकता. अपनी हिफ़ाज़त, अपने वक़ार, अपनी ख़ुदमुख़्तारी के लिए जवाबी कार्रवाई करना हर आज़ाद मुल्क का बुनियादी और कानूनी हक़ है. यूके को ये जवाब देना होगा कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर हज़ारों मील दूर जाकर दूसरे मुल्कों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देती हैं, तब वो कानून कहां चला जाता है? लेकिन जब ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देता है और अपनी सरहदों की हिफ़ाज़त के लिए कदम उठाता है, तो उसकी पूरी की पूरी फ़ौज को ही दहशतगर्द क़रार दे दिया जाता है. ये यूके का वही कॉलोनियल माइंडसेट है जो आज भी दुनिया को अपने चश्मे से देखना चाहता है और दूसरों के डिफेंस राइट्स को छीनना चाहता है.
IRGC का कब हुआ था स्थापना
IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की बुनियाद साल 1979 में ईरान की इस्लामी इंक़ेलाब के फ़ौरन बाद रखी गई थी. ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी के हुक्म पर इस सेना का शुरुआती मक़सद मुल्क के अंदर इस्लामी इंक़ेलाब की हिफ़ाज़त करना था, लेकिन वक़्त के साथ IRGC सिर्फ एक सेक्योरिटी फ़ोर्स नहीं रही, बल्कि ईरान की सॉवरनटी और उसकी ऑईडियोलॉजी की पहचान का सबसे मज़बूत किला बन गयी. आज IRGC ईरान की ट्रेडिशनल आर्मी के साथ काम करती है और इसके पास अपनी खुद की आर्मी, नेवी, और एयरफ़ोर्स है.
IRGC कितने लाख एक्टिव है फौजी?
IRGC में तक़रीबन 1 लाख 90 हज़ार से लेकर 2 लाख तक एक्टिव फ़ौजी हैं. इसके अलावा, इसके पास 'बसीज' नाम की एक बहुत बड़ी पैरा मिलिट्री फ़ोर्स भी है, जिसकी बदौलत ज़रूरत पड़ने पर लाखों की तादाद में जवानों को मोबलाइज़ किया जा सकता है. IRGC के पास ईरान के सबसे एडवांस हथियार, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नॉलजी का सीधा कंट्रोल है. इसकी एक बेहद ख़ास और स्ट्रैटजिक विंग है क़ुदस फ़ोर्स.क़ुद्स ब्रिगेड सरहदों से बाहर जाकर ईरान के मफ़ादात की हिफ़ाज़त करती है, और रीजन में अपने दोस्तों की तादाद को बढ़ाने पर काम करती है. IRGC का मक़सद सिर्फ सरहदों की रखवाली करना नहीं है, बल्कि ईरान के निज़ाम, उसकी इस्लामी पहचान और उसकी सॉवरनटी को हर अंदुरूनी और बाहरी ख़तरे से बचाना है. IRGC ईरान की इकॉनमी में भी एक बेहद अहम किरदार निभाती है. यही वजह है कि सख़्त सैंक्शन के बावजूद ईरान ख़ुदमुख़्तार मुल्क बना रहा.
IRGC करती है ईरानियों के दिलों पर राज
अपने मुल्क की ज़िम्मेदारी निभाने वाली और अपनी ज़मीन से वफ़ादारी करने वाली फ़ोर्स को दहशतगर्द तंज़ीम कहना दुनिया की बड़ी ताक़तों की नाकामी और शिकस्त को ज़ाहिर करती है. इससे ज़ाहिर होता है कि कैसे ताक़तवर मुल्क अपनी इगो को सुकून देने के लिए इंटरनेशनल क़ानूनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं, लेकिन ईरान और उसकी फ़ौज ने हर मुश्किल दौर में यह साबित किया है कि वो न तो सैंक्शन्स से डरते हैं और ना ही किसी गीदड़भभकी से पीछे हटते हैं. अपनी सॉवरनटी और डिग्निटी के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये हर उस कौम का फ़र्ज़ है जो गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ी है. ब्रिटेन चाहे जितने भी सैंक्शन लगा ले या जो भी नाम दे दे. IRGC ईरान की अवाम के दिलों में और ईरान की हिफ़ाज़त के मोर्चे पर एक ताक़तवर फ़ौज के तौर पर खड़ी रहेगी.