ऐसे माहौल में कि जब किसी मुल्क की सरहद, उसकी सेक्योरिटी और उसकी डिगनिटी पर हमले हों तो उस मुल्क को दुनिया का कोई भी कानून उसे चुप बैठने के लिए नहीं कह सकता. अपनी हिफ़ाज़त, अपने वक़ार, अपनी ख़ुदमुख़्तारी के लिए जवाबी कार्रवाई करना हर आज़ाद मुल्क का बुनियादी और कानूनी हक़ है. यूके को ये जवाब देना होगा कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर हज़ारों मील दूर जाकर दूसरे मुल्कों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देती हैं, तब वो कानून कहां चला जाता है? लेकिन जब ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देता है और अपनी सरहदों की हिफ़ाज़त के लिए कदम उठाता है, तो उसकी पूरी की पूरी फ़ौज को ही दहशतगर्द क़रार दे दिया जाता है. ये यूके का वही कॉलोनियल माइंडसेट है जो आज भी दुनिया को अपने चश्मे से देखना चाहता है और दूसरों के डिफेंस राइट्स को छीनना चाहता है.



IRGC का कब हुआ था स्थापना

IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की बुनियाद साल 1979 में ईरान की इस्लामी इंक़ेलाब के फ़ौरन बाद रखी गई थी. ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी के हुक्म पर इस सेना का शुरुआती मक़सद मुल्क के अंदर इस्लामी इंक़ेलाब की हिफ़ाज़त करना था, लेकिन वक़्त के साथ IRGC सिर्फ एक सेक्योरिटी फ़ोर्स नहीं रही, बल्कि ईरान की सॉवरनटी और उसकी ऑईडियोलॉजी की पहचान का सबसे मज़बूत किला बन गयी. आज IRGC ईरान की ट्रेडिशनल आर्मी के साथ काम करती है और इसके पास अपनी खुद की आर्मी, नेवी, और एयरफ़ोर्स है.



IRGC कितने लाख एक्टिव है फौजी?

IRGC में तक़रीबन 1 लाख 90 हज़ार से लेकर 2 लाख तक एक्टिव फ़ौजी हैं. इसके अलावा, इसके पास 'बसीज' नाम की एक बहुत बड़ी पैरा मिलिट्री फ़ोर्स भी है, जिसकी बदौलत ज़रूरत पड़ने पर लाखों की तादाद में जवानों को मोबलाइज़ किया जा सकता है. IRGC के पास ईरान के सबसे एडवांस हथियार, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नॉलजी का सीधा कंट्रोल है. इसकी एक बेहद ख़ास और स्ट्रैटजिक विंग है क़ुदस फ़ोर्स.क़ुद्स ब्रिगेड सरहदों से बाहर जाकर ईरान के मफ़ादात की हिफ़ाज़त करती है, और रीजन में अपने दोस्तों की तादाद को बढ़ाने पर काम करती है. IRGC का मक़सद सिर्फ सरहदों की रखवाली करना नहीं है, बल्कि ईरान के निज़ाम, उसकी इस्लामी पहचान और उसकी सॉवरनटी को हर अंदुरूनी और बाहरी ख़तरे से बचाना है. IRGC ईरान की इकॉनमी में भी एक बेहद अहम किरदार निभाती है. यही वजह है कि सख़्त सैंक्शन के बावजूद ईरान ख़ुदमुख़्तार मुल्क बना रहा.