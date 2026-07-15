/UK में मंदिर की जमीन मस्जिद को बेचने पर बवाल, हिंदू फरीक ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

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UK Temple Land Row: ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में एक हिंदू मंदिर की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है. बुधवार को इस मामले की सुनवाई लंदन की हाईकोर्ट में हुई, जहां पीटरबरो के दर्जनों हिंदू इंसाफ की उम्मीद लेकर पहुंचे. अदालत में इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे कि सुनवाई के लिए अलग से एक इजाफी कमरा का इंतजाम करना पड़ा.
यह मामला पीटरबरो सिटी काउंसिल के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें मंदिर वाली जगह को मुकामी मस्जिद चलाने वाली तंजीम को बेचने का फैसला किया गया है. इसी फैसले को भारत हिंदू समाज ने अदालत में चुनौती देते हुए अदालती नजरे सानी करने की मांग की गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 1986 में पीटरबरो सिटी काउंसिल ने रॉक रोड पर मौजूद न्यू इंग्लैंड कैंपस की यूनिट नंबर- 6 को भारत हिंदू समाज को 25 साल की पट्टे पर दी थी. इसके बाद से यह जगह हिंदू मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होती रही. साल 2017 से सिटी काउंसिल और भारत हिंदू समाज के बीच इस जगह को मुस्तकिल तौर पर मंदिर के नाम करने को लेकर बातचीत चल रही थी.
भारत हिंदू समाज ने 6 अप्रैल 2025 को इस जगह को खरीदने के लिए 13 लाख पाउंड की पेशकश की. काउंसिल की ओर से मंदिर की सोशल सर्विसेज की कीमत 5 लाख 4 हजार पाउंड आंकी गई थी, जिसे घटाकर यह प्रस्ताव दिया गया.
इसके बाद 23 मई 2025 को पीटरबरो की मस्जिद से जुड़ा संगठन यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन भी इस दौड़ में शामिल हो गया. तंजीम ने करीब 13 से 14 लाख पाउंड में प्रॉपर्टी खरीदने की पेशकश की. इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर पहले से कोई नकद पेशकश मौजूद होगी तो वह उससे पांच फीसदी तक ज्यादा रकम देने को तैयार है.
अदालत को बताया गया कि इस्लामिक मिशन ने सिटी काउंसिल को एक विस्तृत योजना भी सौंपी थी. इसके तहत पूरे परिसर को दोबारा डेवलप कर "खदीजा सेंटर" नाम की नई इमारत बनाने का मंसूबा था. इस मंसूबे में मजहबी सहूलियत सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए प्रस्तावित थीं. दस्तावेज में साफ तौर पर यह भी बताया गया था कि मौजूदा हिंदू मंदिर को उसी जगह पर बनाए रखने का कोई इरादा नहीं है.
इसके बाद 9 सितंबर 2025 को म्यूनिसिपल काउंसिल ने प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया और 13 अक्टूबर 2025 तक बोलियां इनवाइट कीं. आखिरकार 10 फरवरी 2026 को म्यूनिसिपल काउंसिल की कैबिनेट कमेटी ने ऐलान किया कि यह जगह यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को बेची जाएगी.
बुधवार को हुई सुनवाई में भारत हिंदू समाज की तरफ से पेश हुए वकील टोबी फिशर ने अदालत से म्यूनिसिपल काउंसिल के इस फैसले को रद्द करने की गुजारिश की. उनका कहना था कि काउंसिल ने कानूनी और जायज तरीके-कार पर अमल नहीं किया. उन्होंने अदालत में दलील दी कि अगर पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती तो जमीन हर हाल में भारत हिंदू समाज को ही मिलती.
भारत हिंदू समाज की तरफ से अपना मौकिफ पेश करते हुए टोबी फिशर ने इल्जाम लगाया कि इस जगह पर बीते 40 चालों से वह किरायेदार हैं. उन्होंने कहा कि ईस्ट इंग्लैंड के 14 हजार से ज्यादा हिंदुओं की नुमाइंदगी करने वाले तंजीम के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और न ही कानून की तामील की गई.
टोबी फिशर ने यह भी कहा कि काउंसिल के अधिकारियों को पहले से मालूम था कि जिस फरीक को यह जिम्मेदारी मिलेगी, वह पूरी तरह कब्जा हासिल करेगा और बाद में पूरे कैंपस का नए सिरे से निर्माण करेगा. इसके बावजूद यह अहम जानकारी उस कैबिनेट कमेटी को नहीं दी गई जिसने बिक्री का अंतिम फैसला लिया.