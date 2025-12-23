Advertisement
बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर UN की चिंता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर दिया ज़ोर

UN on Bangladesh Violence: संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सरकार को अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने, कानून-व्यवस्था बहाल करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

Dec 23, 2025, 08:52 AM IST

बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर UN की चिंता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर दिया ज़ोर

Bangladesh violence: बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है और अल्पसंख्यकों पर हमलों में तेजी आई है. इस बीच  संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में हिंसा पर गहरी चिंता जताई है. उनके प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और हाल ही में हिंदुओं की लिंचिंग के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा, "सभी बांग्लादेशियों को सुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत है. हमने बांग्लादेश में जो हिंसा देखी है, उससे हम बहुत चिंतित हैं."

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे वह बांग्लादेश हो या कोई और देश, जो लोग बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें भी पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए. बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. इंकलाब मंच से जुड़े युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है. खबरों के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में एक हमले के बाद उनकी मौत हो गई थी.

पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंसा की घटनाएं शुरू हुईं और पिछले दो हफ्तों में ये फिर से बढ़ गई हैं. हाल के दिनों में कई ऐसे हिंदुओं को भी भीड़ ने निशाना बनाया है जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था. उन्हें सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया. हिंसा की नई घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पिछले हफ्ते, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने शांति और हिंसा खत्म करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि बदला और जवाबी कार्रवाई समाज में गहरी दरार पैदा करेगी और सभी के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगी. फरवरी में होने वाले चुनावों के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल ज़रूरी है जिसमें हर व्यक्ति बिना किसी डर के और शांति से सार्वजनिक जीवन में हिस्सा ले सके.

इस बीच, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के दो सदस्यों ने हिंदुओं और मीडिया के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की. राजा कृष्णमूर्ति ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया, इसे अस्थिरता और अशांति के दौर में एक खतरनाक घटना बताया. सुहास सुब्रमण्यम ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार में हालिया बदलावों के बाद, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है, जिसमें घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया है.

Bangladesh violence United Nations concern

