UN रिपोर्ट में ग़ज़ा में 'नरसंहार' का खुलासा; फिलिस्तीनियों के खून से सने हैं नेतन्याहू-हर्ज़ोग-गैलंट के हाथ!

Israel Genocide in Gaza: पूरी दुनिया की नजर इस समय मिडिल ईस्ट में ग़ज़ा पर टिकी है. ग़ज़ा में इजराइल के जरिये किया जा रहा है नरसंहार 21वीं सदी में किसी एक देश के जरिये की गई कुल हत्याओं के मामले में दूसरे नंबर पर है. वहीं, अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के बाद इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कथित आतंकवाद का दावा करते हुए 507,000 लोगों की हत्या की.

इजराइल नरसंहार को लेकर जेनेवा से बड़ी खबर सामने आई है. फिलिस्तीनियों पर लगातार हो रहे जुल्म और हत्या के बाद अब यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल भी बेबस नजर आ रहा है. नतीजतन अमेरिका के सबसे बड़बोले राष्ट्रपतियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को बावजूद ने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को कहना पड़ा कि इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है.

आलम यह है कि ग़ज़ा में यहूदी फौज की हठधर्मिता, औरतों के साथ गैंगरेप, भूखमरी से हो रही मौत, हवाई और जमीनी हमलों में बेगुनाहों की हत्या को देख दुनिया के नामचीन देश बेबस नजर आ रहे हैं. जिसके बाद थकहार कर यूएन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह इस नरसंहार को रोकने के लिए कदम उठाएं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने की कोशिश करे.

यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल ने ग़ज़ा नरसंहार की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी ने विस्तार से और गहनता से जांच के बाद कहा कि इजराइली सरकार ने ग़ज़ा में नरसंहार के लिए चार खौफनाक जरायम को अंजाम दिया है, जो 1948 में बनाए गए 'Genocide Convention' यानी नरसंहार रोकथाम समझौते के तहत अपराध माने जाते हैं.

जांच टीम की अध्यक्ष और पूर्व UN मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्ले ने कहा, "इजराइल ग़ज़ा में नरसंहार का जिम्मेदार है. साफ तौर पर दिखता है कि फिलिस्तीनियों को तबाह बर्बाद करने की मंशा से यह सब किया जा रहा है." रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने ग़ज़ा में बड़े पैमाने पर नागरिकों की हत्या की, बच्चों को सीधे निशाना बनाया. स्वास्थ्य सेवाओं को नेस्तानाबूद कर दिया और मानवीय मदद रोक दी, जिससे भुखमरी और मौत बढ़ रही है.

जांच टीम ने इजराइल पर आरोप लगाया कि उसके उच्च अधिकारी, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलंट शामिल हैं, ने नरसंहार को बढ़ावा दिया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजराइल के जरिये किए गए इन अपराधों की गंभीर जांच अंतरराष्ट्रीय अदालतों में की जानी चाहिए. हालांकि, UN परिषद खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है.

दक्षिण अफ्रीका पहले ही ICJ में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दर्ज करा चुका है. हालांकि, इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है. इजराइली विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह झूठी और भ्रामक रिपोर्ट है, और इसे यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बताया. इजराइल का कहना है कि रिपोर्ट बनाने वाले लोग हमास के पक्षधर हैं और उनकी टिप्पणियां यहूदियों के खिलाफ हैं.

वहीं, UN के मौजूदा मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इजराइल की आलोचना तो की है, लेकिन नरसंहार का आरोप लगाने से बचते हुए कहा कि ऐसा फैसला सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अदालत ही कर सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजराइल की बर्बरता के बीच दुनिया चुप नहीं रह सकती. पिल्ले ने कहा, "जब नरसंहार के साफ संकेत दिख रहे हैं तो चुप रहना भी अपराध में शामिल होने जैसा है."

यह रिपोर्ट UN मानवाधिकार परिषद के 47 देशों के सदस्य समूह के लिए तैयार की गई थी. हालांकि, इजराइल ने किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया और परिषद पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया. ट्रंप प्रशासन ने पहले ही अमेरिका को इस परिषद से अलग कर दिया था. इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में मानवाधिकार संगठनों, कानूनविदों और राजनीतिक नेताओं में हलचल मचा दी है. अब सवाल यह है कि क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय समय रहते इजराइल की इस कार्रवाई को रोक सकेगा. ग़ज़ा में हजारों लोग, खासकर औरतें और बच्चे, इस नरसंहार का शिकार हो चुके हैं.

