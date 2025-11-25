मेगासिटी में एशिया का दबदबा! ढाका 40M पर दूसरे और जकार्ता दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी, जानें कैसे?

Jakarta Population: यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) की हालिया रिपोर्ट ने दुनिया की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है. इस रिपोर्ट में मुस्लिम बाहुल देश इंडोनेशिया की शहरी आबादी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इसमें दावा किया गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी में रिकॉर्ड 4.2 करोड़ (42 मिलियन) की आबादी है.

UN-DESA की रिपोर्ट के मुताबिक, इतिहास में पहली बार किसी देश की राजधानी की आबादी 4.2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है. यह रिकॉर्ड इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ने बनाया है. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की अनुमानित कुल आबादी करीब 208 बिलियन आंकी गई है, जिसमें से 45 फीसदी लोग शहरों में रह रहे हैं. यह आंकड़ा बताता है कि आने वाले दशकों में शहरों पर जनसंख्या का दबाव कितना बड़ा होने वाला है.

एशिया बना शहरी आबादी का सेंटर

आंकड़े बताते हैं कि 1950 के मुकाबले आज दुनिया में शहरीकरण की रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है. UN-DESA की रिपोर्ट के मुताबिक, 1950 में दुनिया की मात्र 20 फीसदी आबादी शहरों में रहती थी और उस समय वैश्विक जनसंख्या लगभग 50 बिलियन बताई गई थी. आज हालात पूरी तरह बदल चुकें है. शहरी आबादी दो गुना से ज्यादा हो गई है और शहरों का फैलाव ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि मेगासिटीज यानी 10 मिलियन (1 करोड़) से ज्यादा आबादी वाले शहरों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. साल 1975 में दुनिया में सिर्फ 8 मेगासिटी थीं, जबकि 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है. खास बात यह है कि इन मेगासिटीज में से आधे से ज्यादा एशिया में मौजूद हैं. एक्सपर्ट की मानें तो यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्विक शहरीकरण का केंद्र अब एशियाई देशों की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहा है.

ये मुस्लिम बाहुल देश हैं टॉप पर

दुनिया के सबसे बड़े शहरों की सूची में जकार्ता 42 मिलियन आबादी के साथ पहले स्थान पर है, जबकि ढाका 40 मिलियन के साथ दूसरे और टोक्यो 33 मिलियन आबादी के साथ तीसरे स्थान पर आता है. जकार्ता आज दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला राजधानी शहर बन चुका है, जहां तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक जाम, बाढ़, प्रदूषण और जमीन धंसान जैसी समस्याओं को बेहद गंभीर रूप दे दिया है.

इन्हीं संकटों की वजह से 286 मिलियन आबादी वाला इंडोनेशिया, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, ने अब अपनी राजधानी बदलने की तैयारी कर रहा है. सरकार ने बोर्नियो द्वीप पर नई राजधानी नुसंतारा (Nusantara) बनाने का फैसला किया है, ताकि जकार्ता पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके. राजधानी बदलने से पर्यावरणीय दबाव घटाया जा सकेगा और प्रशासनिक कामकाज को ज्याद व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

UN रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में शहरी आबादी लगातार बढ़ती जाएगी और दुनिया की मेगासिटीज नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे. इसका मतलब है कि शहरों को पानी, प्रदूषण, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जैसी चुनौतियों से और भी बड़े पैमाने पर निपटना होगा.

