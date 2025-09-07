ग़ज़ा में मौत का नंगा नाच; अमेरिका-ब्रिटेन ने इज़राइल को दिया खुला लाइसेंस!

Israeli massacres in Gaza: इज़राइल ने जैसे पूरी दुनिया को यह दिखाने की ठान रखी हो कि उसका ग़ज़ा में चल रहा कत्लेआम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच छुपाना इतना आसान नहीं है. दुनिया की नजरें अब खुलती जा रही हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजराइल की अमानवीयता को बेनकाब करने वाले कदम तेज हो गए हैं.

ग़ज़ा में बच्चों और आम नागरिकों की भूख से मौतें, मानवीय संकट और युद्ध अपराध अब छिपाए नहीं जा सकते. ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों की चुप्पी और समर्थन पर सवाल उठ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) के पूर्व प्रतिनिधि रिचर्ड फाल्क ने कहा है कि इजराइल के जरिये ग़ज़ा में किया जा रहा नरसंहार बिना बड़ी वैश्विक साजिश के मुमकिन नहीं होता. उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतें इजराइल का खुलकर समर्थन कर रही हैं, जो ग़ज़ा में हो रही तबाही के पीछे बड़ी वजह हैं.

रिचर्ड फाल्क, ग़ज़ा ट्रिब्यूनल (The Gaza Tribunal) के अध्यक्ष हैं. फाल्क ने बताया कि ट्रिब्यूनल नाम के इस संगठन की मदद से एक पहल की गई है, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करना है. उन्होंने कहा, "इजराइल के जरिये किए जा रहे युद्ध अपराध और नरसंहार को रोकने के लिए दुनिया को आगे आना होगा. ग़ज़ा ट्रिब्यूनल 23 से 26 अक्टूबर तक इस्तांबुल में एक बैठक करेगा, जिसमें ग़ज़ा में हो रहे नरसंहार में ब्रिटेन की भूमिका पर चर्चा होगी.

ग़ज़ा ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष रिचर्ड फाल्क ने कहा कि यह पहली बार है जब एक बड़ी लोकतांत्रिक ताकत की साजिश दुनिया के सामने उजागर की जा रही है. उन्होंने बताया कि अमेरिका बिना किसी हिचकिचाहट के इजराइल का समर्थन कर रहा है और ग़ज़ा में तबाही फैलाने वाली नीतियों का हिस्सा बन गया है. ग़ज़ा की गंभीर स्थिति पर बात करते हुए फाल्क ने कहा कि वहां के लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने भी इसकी पुष्टि की है.

रिचर्ड फाल्क ने चेतावनी दी कि अगर दुनिया अभी भी चुप रही तो इतिहास इसे बड़ी नाकामी के तौर पर याद करेगा. फाल्क ने कहा कि इजराइल को आज भी सियासी समर्थन मिल रहा है, जो उसके युद्ध अपराधों और अंतरराष्ट्रीय अदालतों के फैसलों के उल्लंघन करने से साफ हो जाता है. उन्होंने कहा कि इज़राइल को "एक सामान्य देश" बताकर उसकी क्रूरता को छिपाया जा रहा है. हकीकत में नरसंहार से इनकार करना भी उसी अपराध का हिस्सा है.

लंदन स्थित शोध संस्थान फॉरेंसिक आर्किटेक्चर के प्रमुख एयाल वीज़मैन ने भी कहा कि नरसंहार से इनकार करना, नरसंहार को बढ़ावा देने जैसा है. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे अपराधों से इनकार किया जाता है, वैसे-वैसे उनकी राह आसान हो जाती है.फाल्क और अन्य मानवाधिकार संगठन लगातार कह रहे हैं कि दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिएय ग़ज़ा में जो हो रहा है वह न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ अपराध है बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून की भी खुली अवहेलना है. समय रहते कार्रवाई न की गई तो इतिहास इस शर्मनाक चुप्पी को याद करेगा.

