Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3039359
Zee SalaamMuslim World

इमरान खान पर जुल्म न करे पाकिस्तान सरकार, UN एक्सपर्ट ने की बड़ी मांग

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले दो सालों से जेल में कैद हैं. पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि वहां की सरकार इमरान खान को जेल में प्रताड़ित कर रही है, उन्हें दूसरे कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता, एकांत में रखा जाता है, उनका सेल हमेशा कैमरे की निगरानी में होता है. इन आरोपों पर आधारित UN एक्सपर्ट ने रिपोर्ट पेश की और सरकार से तुरंत असरदार कार्रवाई करने की मांग की. 

|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:01 PM IST

Trending Photos

इमरान खान पर जुल्म न करे पाकिस्तान सरकार, UN एक्सपर्ट ने की बड़ी मांग

Pakistan News: पाकिस्तान के अदियाला जेल में पिछले दो वर्षों से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कैद हैं. जेल के अंदर उन पर जुल्म किए जाते हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार से इस रिपोर्ट पर ध्यान देने और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है. 

UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अमानवीय और अपमानजनक हिरासत से संबंधित रिपोर्ट पर तुरंत और असरदार कार्रवाई करने को कहा है. यह रिपोर्ट बीते शुक्रवार 12 दिसंबर को टॉर्चर पर UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने शेयर किया. एडवर्ड्स ने पाकिस्तानी अधिकारियों से यह पक्का करने की अपील की कि इमरान खान की हिरासत की शर्तें पूरी तरह से इंटरनेशनल नियमों और स्टैंडर्ड के हिसाब से हों.

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल में पिछले दो सालों से एकांत में रखा गया है, उन्हें दिन में 23 घंटे उनके सेल में बंद रखा जाता है, और बाहरी दुनिया तक उनकी पहुंच बहुत कम कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सेल लगातार कैमरे की निगरानी में रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने इस बात पर जोर देकर कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून के तहत लंबे समय तक अकेले रखना मना है. उन्होंने यह भी कहा कि जब यह कार्रवाई 15 दिनों से ज़्यादा हो जाता है, तो यह एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है.

UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अकेलेपन की सजा बिना देर किए हटाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस प्रकार किसी को एकांत में रखना और सजा देना न सिर्फ गैर-कानूनी तरीका है, बल्कि लंबे समय तक अकेला रहने से उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर बहुत बुरे असर पड़ सकते हैं.

TAGS

Pakistan NewsImran Khan Adiala Jailmuslim world newsToday News

Trending news

Pakistan News
इमरान खान पर जुल्म न करे पाकिस्तान सरकार, UN एक्सपर्ट ने की बड़ी मांग
Nawada Mob Lynching
गर्म लोहे से दागा, उंगलियां तोड़ीं; बिहार के नवादा में अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग
Akhlaq Khan Mob Lynching
अखलाक खान के कातिलों को छोड़ना चाहती है UP सरकार, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
Arunachal Pradesh Spying Case
अरुणाचल प्रदेश से पकड़ा गया पाक जासूस, हिलाल अहमद की गिरफ्तारी से हड़कंप
Shah Rukh Khan Kolkata Visit
मेसी की दस्तक से पहले कोलकाता में SRK का जलवा, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़
Pakistan News
पाक पीएम की फजीहत! शाहबाज करते रह गए पुतिन का इंतजार, फिर एर्दोआन मीटिंग...
Muzaffarnagar news
UP News: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगा ये इल्जाम
muslim women
Opinion: बेनाम-सा डर की चुप्पी में कैद ज़िंदगियाँ; घरेलू हिंसा की अनकही दास्तान
Maulana Tauqeer Raza Bail
मौलाना तौकीर रज़ा को मिली राहत, बरेली हिंसा में कोर्ट ने दिया बेल
Mohamed Ben Sulayem
मोहम्मद बेन सुलेयम फिर बने FIA के प्रेसिडेंट; निर्विरोध चुनाव के बाद मिली जीत