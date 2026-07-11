/अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों पर UN की चिंता, बच्चों पर पड़ा गहरा मानसिक असर

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UN On Pakistan Airstrike In Afghanistan: संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) ने शुक्रवार (10 जुलाई) को अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हमलों के असर पर चिंता जताई. साथ ही, यह भी कहा कि इन हमलों से बच्चों में डर और मानसिक सदमा बढ़ा है. OCHA ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा और बैनुल-अकवामी इनसानी कानूनों का एहतराम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ़्ते हुए पाकिस्तानी हमलों में औरतों और बच्चों समेत टोटल 36 लोग मारे गए, जबकि 163 लोग घायल हुए.
29 जून को, अफ़गानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए पूर्वी प्रांतों के पकतिया और कुनार में सीमा-पार सैन्य हमलों की वजह से आम नागरिकों की भारी जान-माल का भारी नुकसान हुआ और बड़े पैमाने पर तबाही मची. तालिबान के नायब तरजुमान हमदुल्लाह फितरत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नागरिकों के हताहत होने की जानकारी देते हुए कहा, "अब तक मिली रिपोर्टों के मुताबिक कल रात हुए हमलों में औरतों और बच्चों समेत 36 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 163 अन्य घायल हो गए. तीन रिहायशी घर पूरी तरह से नष्ट हो गए."
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाए इल्जाम
पाकिस्तानी फौज के जरिए निशाना बनाई गई खास जगहों का ब्योरा देते हुए फितरत ने बताया कि पकतिया प्रांत के चमखानी ज़िले के मंडोखेल गाँव में, "पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने नागरिकों के एक घर पर बमबारी की. इसके परिणामस्वरूप, घर के एक बुज़ुर्ग व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि परिवार के दीगर सदस्य घायल हो गए." नायब तरजुमान हमदुल्लाह फितरत ने आगे कहा कि इसके बाद उसी जगह पर बचाव कार्य में लगे लोगों को निशाना बनाया गया. फितरत ने कहा, "इसके बाद, जब मकामी निवासी बचाव कार्य के लिए इकट्ठा हुए, तो उस इलाके में दूसरी बार बमबारी की गई, जिससे 28 ग्रामीणों की मौत हो गई और 158 अन्य घायल हो गए."
कुनार प्रांत में पाक ने सिविलियन ठिकानों पर की बमबारी?
बयान के मुताबिक एक और घातक हमला पकतिका प्रांत के गियान ज़िले में मौजूद वालुस्त गाँव में हुआ, जहाँ एक ग्रामीण के घर को निशाना बनाया गया. नायब तरजुमान हमदुल्लाह फितरत ने बताया, "छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे." इस बीच, कुनार प्रांत के मनोगई ज़िले के बारोलो गांव में तीसरे हमले की खबर मिली. फ़ितरत ने बताया कि "एक नागरिक के घर पर बमबारी" हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि "किसी के हताहत होने की खबर नहीं है; हालांकि, घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे संपत्ति का भारी नुकसान हुआ."
पाकिस्तानी रेंजर्स के मुख्यालय पर आत्मघाती दहशतगर्द ने किया हमला
गौरतलब है कि बीते 27 जून 2026 को कराची में पाकिस्तानी रेंजर्स के मुख्यालय पर एक आत्मघाती दहशतगर्द ने हमला किया, इस धमाके में तीन रेंजर्स के जवान मारे गए. वहीं, इस हमले के जवाब में, पाकिस्तान की सेना ने 28-29 जून 2026 को अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले और जमीनी सैन्य अभियान चलाए हैं, जिसमें 29 दहशतगर्दों को मारने का दावा किया गया. वहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के इन हमलों में 36 नागरिकों की मौत हो गई और 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए.