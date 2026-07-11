/अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों पर UN की चिंता, बच्चों पर पड़ा गहरा मानसिक असर

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाए इल्जाम

पाकिस्तानी फौज के जरिए निशाना बनाई गई खास जगहों का ब्योरा देते हुए फितरत ने बताया कि पकतिया प्रांत के चमखानी ज़िले के मंडोखेल गाँव में, "पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने नागरिकों के एक घर पर बमबारी की. इसके परिणामस्वरूप, घर के एक बुज़ुर्ग व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि परिवार के दीगर सदस्य घायल हो गए." नायब तरजुमान हमदुल्लाह फितरत ने आगे कहा कि इसके बाद उसी जगह पर बचाव कार्य में लगे लोगों को निशाना बनाया गया. फितरत ने कहा, "इसके बाद, जब मकामी निवासी बचाव कार्य के लिए इकट्ठा हुए, तो उस इलाके में दूसरी बार बमबारी की गई, जिससे 28 ग्रामीणों की मौत हो गई और 158 अन्य घायल हो गए."