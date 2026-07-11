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अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों पर UN की चिंता, बच्चों पर पड़ा गहरा मानसिक असर

UN On Pakistan Airstrike In Afghanistan: संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी OCHA ने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के हालिया हमलों पर चिंता जताई है. एजेंसी के मुताबिक इन हमलों से बच्चों में डर और मानसिक तनाव बढ़ा है. तालिबान सरकार का दावा है कि हमलों में 36 नागरिकों की मौत हुई और 163 लोग घायल हुए. OCHA ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:36 AM IST
अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों पर UN की चिंता, बच्चों पर पड़ा गहरा मानसिक असर
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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