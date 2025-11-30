यूएन मानवाधिकार चीफ ने बजाई 27वें संशोधन पर 'डेंजर बेल', बैकफुट पर पाकिस्तान!

Pakistan News Today: पाकिस्तान की सरकार पर हाल के दिनों में 27वें संवैधानिक संशोधन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने इस संशोधन को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की थीं, जिसके जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इतवार (30 नवंबर) को आधिकारिक प्रतिक्रिया दी और उनकी बातों को खारिज किया.

मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा था कि यह संशोधन जल्दबाजी में और बिना किसी व्यापक चर्चा के पारित किया गया है. उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा था कि यह संशोधन पिछले साल लाए गए 26वें संशोधन की ही तरह न्यायपालिका की आजादी को कमजोर करने वाला कदम है. साथ ही सेना की जवाबदेही पर और ज्यादा सवाल खड़े हो सकते हैं.

उनके इसी बयान ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाई कमिश्नर का बयान उनके लिए समझ से परे है, क्योंकि संशोधन लाने से पहले सिविल सोसाइटी और विशेषज्ञों से राय-मशविरा किया गया था. मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह संशोधन पाकिस्तान की संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पास किया गया है और यह पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है.

पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दुनिया के अन्य संसदीय लोकतंत्रों की तरह, कानून बनाना और संविधान में परिवर्तन करना पाकिस्तान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार है. सरकार ने दावा किया कि यूएन मानवाधिकार प्रमुख को मिली जानकारी जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं है और संसद ने संविधान में बताए गए सभी संवैधानिक तौर-तरीकों का पालन किया है.

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों, मानव गरिमा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उनका कहना है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवहार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की नींव हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए. विदेश मंत्री इशाक डार के कार्यालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान के संसद जरिये लिए गए फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए.

गौरतलब है कि 27वां संशोधन इस महीने की शुरुआत में संसद में पारित किया गया था और उस दौरान बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था. इस संशोधन के आलोचना की वजह यह है कि एक संघीय संवैधानिक न्यायालय (Federal Constitutional Court) बनाकर न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. आर्टिकल 243 में संशोधन कर सेना की भूमिका और शक्ति बढ़ा दी गई है.

इतना ही नहीं विवादित 27वें संशोधन में आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिससे सेना की पकड़ मजबूत होने का दावा किया जा रहा है. पाकिस्तान सरकार जहां इसे संविधान मजबूत करने वाला कदम बता रही है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर पड़ती स्थिति के रूप में देख रहे हैं.

