/अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर खूनी संघर्ष! UN रिपोर्ट में 500 के करीब नागरिकों की मौत का दावा

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Pakistan Afghanistan Border Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर से जून के आखिर तक सीमा पार झड़पों में लगभग 500 अफगान नागरिक मारे गए और 1,200 से ज़्यादा घायल हुए. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान 499 नागरिक मारे गए और 1,216 घायल हुए. बढ़ते सैन्य हमलों ने आम लोगों की ज़िंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है. अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) के रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच सीमा पर कई महीनों से तनाव बना हुआ है, लेकिन फरवरी में स्थिति तब और बिगड़ गई जब अफगान सेना ने पाकिस्तान के अंदर जवाबी कार्रवाई की. यह कदम पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के भीतर किए गए हवाई हमलों के बाद उठाया गया था. इसके बाद पाकिस्तान ने घोषणा की कि वह "खुले युद्ध" की स्थिति में है. पाकिस्तान लंबे समय से यह इल्जाम लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पाकिस्तान-विरोधी आतंकवादी संगठनों, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देती है.
पाकिस्तान ने क्या कहा?
पाकिस्तान का कहना है कि ये समूह देश के भीतर लगातार आतंकवादी हमले करने के लिए जिम्मेदार हैं. हालांकि, तालिबान सरकार ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है. रिपोर्ट में बताई गई सबसे भयानक घटनाओं में से एक है मार्च में काबुल के एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तान का हवाई हमला. इस हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए थे. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हमले को संभावित युद्ध अपराध करार दिया है और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है. वहीं, UNAMA ने यह भी बताया कि कई मामलों में, पहली हवाई हमले के बाद उसी जगह पर दूसरा हमला तब किया गया जब स्थानीय लोग मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचे.
रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
रिपोर्ट के मुताबिक, 28 जून को पूर्वी प्रांत पकतिया में एक रिहायशी इमारत पर लगातार दो हवाई हमले हुए, जिनमें 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच बच्चे भी शामिल थे और कम से कम 185 लोग घायल हो गए. ज़्यादातर मौतें और घायल होने की घटनाएं दूसरे हमले के दौरान हुईं. हालांकि, UNAMA की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी सैन्य कार्रवाई का निशाना सिर्फ़ आतंकवादियों के ठिकाने, ट्रेनिंग सेंटर और सपोर्ट नेटवर्क थे. पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाह देती रही है.