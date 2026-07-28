/अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर खूनी संघर्ष! UN रिपोर्ट में 500 के करीब नागरिकों की मौत का दावा

पाकिस्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान का कहना है कि ये समूह देश के भीतर लगातार आतंकवादी हमले करने के लिए जिम्मेदार हैं. हालांकि, तालिबान सरकार ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है. रिपोर्ट में बताई गई सबसे भयानक घटनाओं में से एक है मार्च में काबुल के एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तान का हवाई हमला. इस हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए थे. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हमले को संभावित युद्ध अपराध करार दिया है और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है. वहीं, UNAMA ने यह भी बताया कि कई मामलों में, पहली हवाई हमले के बाद उसी जगह पर दूसरा हमला तब किया गया जब स्थानीय लोग मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचे.