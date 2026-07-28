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अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर खूनी संघर्ष! UN रिपोर्ट में 500 के करीब नागरिकों की मौत का दावा

Pakistan Afghanistan Border Conflict: UN के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर संघर्षों के कारण अक्टूबर से जून के बीच अफगानिस्तान में 499 नागरिक मारे गए और 1,216 घायल हुए. रिपोर्ट में हवाई हमलों, मानवाधिकारों के उल्लंघन और महिलाओं पर बढ़ती पाबंदियों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 28, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:50 PM IST
अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर खूनी संघर्ष! UN रिपोर्ट में 500 के करीब नागरिकों की मौत का दावा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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