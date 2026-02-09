Advertisement
South Sudan: गृह युद्ध रोक, बातचीत से मसले सुलझाएं... UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने की बड़ी अपील

South Sudan Civil War: साउथ सूडान में हिंसा बढ़ती जा रही है, इन लड़ाइयों की वजह से लगभग 10 मिलियन लोगों को मानवीय मदद की जरूरत है.  UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साउथ सूडान में बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा की है और सभी पार्टियों से आपसी बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:19 AM IST

Antonio Guterres on South Sudan Civil War: दुनिया का सबसे युवा देश साउथ सूडान 2011 में खार्तूम से आज़ाद हुआ था, लेकिन जल्द ही राजनीतिक दुश्मनी, जातीय हिंसा और बार-बार शांति समझौते टूटने की वजह से एक भयानक सिविल लड़ाई में फंस गया. आपसी लड़ाइयों की वजह से वहां पर आम लोगों का बुरा हाल है. UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साउथ सूडान में बढ़ती हिंसा की निंदा की और सभी पार्टियों से तुरंत सभी प्रकार की मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की अपील की है. एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पार्टियों से आपसी बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की है. 

सेक्रेटरी-जनरल के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने एक बयान में बताया कि UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साउथ सूडान में बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा की है. साउथ सूडान में हिंसा की वजह से लगभग 10 मिलियन लोगों मानवीय मदद की जरूरत है. हिंसा की वजह से साउथ सूडान की आम अवाम को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है.

फरहान हक ने अपने बयान में बताया कि साउथ सूडान में कैसे मानवीय और हेल्थ सुविधाओं पर लड़ाई, हमले और लूटपाट चल रही है. उन्होंने यह भी बताया कि साउथ सूडान में आने-जाने पर रोक और जरूरी सप्लाई रूट पर असुरक्षा की वजह से मानवीय मदद पहुंचाने का ऑपरेशन कमजोर हो रहा है, जिससे मदद करने वाले लोगों समेत आम लोगों को गंभीर खतरा है.

फरहान हक ने अपने बयान में बताया कि दिसंबर के आखिर से, जोंगलेई राज्य में कम से कम 11 हेल्थकेयर सुविधाओं पर हमला हुआ है, जिससे एक एम्बुलेंस समेत 12 गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया गया. इन हमलों की वजह से जान बचाने वाली सेवाओं में रुकावट आई है.

फरहान हक ने बताया कि सिर्फ़ पिछले हफ़्ते में, देश भर में हुई घटनाओं में वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम के काफ़िले पर बार-बार हमले, मेडिसिन्स सैंस फ़्रंटियर्स के एक अस्पताल पर हवाई हमला, और सेव द चिल्ड्रन के फ़ील्ड ऑफ़िस को जलाना और उसके हेल्थ सेंटर को तबाह करना शामिल है.

UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के बयान के मुताबिक, इस साल अकेले देश भर में लड़ाई की वजह से 3,70,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं, जिसमें जोंगलेई राज्य में 280,000 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, जो तेज़ी से बिगड़ते हैज़ा के प्रकोप के बीच है। बयान के आखिर में कहा गया, "सेक्रेटरी-जनरल सभी पार्टियों से अपील करते हैं कि वे तुरंत और पक्के तौर पर सभी मिलिट्री ऑपरेशन रोक दें, बातचीत के ज़रिए तनाव कम करें, इंटरनेशनल कानून का पालन करें, आम लोगों की रक्षा करें, और सुरक्षित और लगातार मानवीय मदद और मदद करने वालों और यूनाइटेड नेशंस के शांति सैनिकों और उनके सामान की सुरक्षा पक्का करें.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

South Sudan Civil WarAntonio Guterres On South Sudan Civil Warmuslim world newsToday News

