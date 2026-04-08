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Zee SalaamMuslim World“इंसानियत बचानी है तो...” UN महासचिव ने US-ईरान सीजफायर का किया स्वागत

“इंसानियत बचानी है तो...” UN महासचिव ने US-ईरान सीजफायर का किया स्वागत

Antonio Guterres on US Iran Ceasefire: UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका-ईरान सीजफायर का स्वागत करते हुए सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और समझौते को लागू करने की अपील की, ताकि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति और मानवीय संकट में कमी लाई जा सके.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:42 PM IST

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“इंसानियत बचानी है तो...” UN महासचिव ने US-ईरान सीजफायर का किया स्वागत

US Iran Ceasefire: UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को अमेरिका और ईरान द्वारा दो हफ्ते के सीजफायर की घोषणा का स्वागत किया. महासचिव के प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि नागरिकों की जान बचाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए दुश्मनी को खत्म करना बहुत ज़रूरी है. जारी बयान में कहा गया, "महासचिव अमेरिका और ईरान द्वारा दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर की घोषणा का स्वागत करते हैं. वह मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें और सीज़फ़ायर की शर्तों का पालन करें, ताकि इस क्षेत्र में स्थायी और व्यापक शांति का रास्ता खुल सके."

बयान में आगे कहा गया, "महासचिव इस बात पर ज़ोर देते हैं कि नागरिकों की जान बचाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए दुश्मनी को खत्म करना बहुत ज़रूरी है. वह सीज़फ़ायर को संभव बनाने में पाकिस्तान और अन्य देशों के प्रयासों की तहे दिल से सराहना करते हैं. महासचिव के निजी दूत जीन अर्नाल्ट स्थायी शांति के प्रयासों में मदद करने के लिए इस क्षेत्र में मौजूद हैं." 

दोनों देशों के बीच सीजफायर
यह तब हुआ जब US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर "बमबारी और हमले" के अभियान को रोक दिया, दो हफ़्ते के दोतरफ़ा सीजफ़ायर की घोषणा की और ईरान के 10-सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इसके बाद ईरानी पक्ष ने ट्रंप की शांति की पहल को स्वीकार कर लिया और दो हफ़्ते के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते सुरक्षित मार्ग देने, साथ ही सैन्य अभियानों में विराम लगाने पर सहमति जताई. US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि यह विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि US-ईरान युद्ध सीज़फ़ायर की ओर बढ़ रहा था. 

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ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा कि US होर्मुज़ जलडमरूमध्य में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगा. "विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है! ईरान भी यही चाहता है, अब उनका सब्र टूट चुका है! और ठीक वैसे ही, बाकी सभी का भी!  अमेरिका Strait of Hormuz में जहाज़ों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा. यहां बहुत सारे सकारात्मक काम होंगे! इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा होगा. ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है. हम हर तरह की ज़रूरी चीज़ों से लदे हुए वहां मौजूद रहेंगे, और बस "आस-पास ही रहेंगे" ताकि यह पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक-ठाक हो. मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा. ठीक वैसे ही, जैसा हम अमेरिका में अनुभव कर रहे हैं, यह मध्य-पूर्व का 'स्वर्ण युग' साबित हो सकता है! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप," उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में यह बात कही.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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