काबुल आतंकी हमले पर UN सुरक्षा परिषद का कड़ा संदेश, आतंकियों को चेतावनी

Kabul Terrorist Attack: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आतंकवादी हमला हुआ. इस हमले में छह अफगान नागरिक और एक चीनी नागरिक मारे गए. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की निंदा की है. सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत द्वारा किए गए इस जघन्य आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, काबुल के एक कमर्शियल इलाके के एक रेस्टोरेंट में हुए इस हमले में छह अफगान और एक चीनी नागरिक की मौत हो गई, साथ ही एक बच्चे सहित कई अन्य घायल हो गए. परिषद के सदस्यों ने पीड़ितों के परिवारों और अफगानिस्तान और चीन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के इन निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए, साथ ही सभी राज्यों से इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया. परिषद के सदस्यों ने कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अफगानिस्तान के साथ-साथ दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सभी राज्यों को आतंकवादी कृत्यों से होने वाले अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों से हर तरह से लड़ना चाहिए.

इस बीच 20 जनवरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक चीनी रेस्टोरेंट के बाहर हुए विस्फोट के एक दिन बाद जिसमें कई लोग हताहत हुए, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौत भी शामिल थी, बीजिंग ने एक बार फिर चीनी नागरिकों से "निकट भविष्य में" अफगानिस्तान की यात्रा न करने का आग्रह किया. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मंगलवार को बीजिंग में एक नियमित मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा, "चीन ने अफगानिस्तान के साथ तत्काल विरोध दर्ज कराया है और मांग की है कि अफगानिस्तान घायलों का इलाज करने के लिए हर संभव प्रयास करे, अफगानिस्तान में चीनी नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी उपाय करे और सच्चाई की तुरंत जांच करे और अपराधियों को दंडित करे."

प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान में चीनी दूतावास के अधिकारियों ने उस अस्पताल का दौरा किया है जहां घायलों का इलाज चल रहा है और अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने आगे कहा, "चीन आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है और उसका दृढ़ता से विरोध करता है, और अफगानिस्तान और क्षेत्र के अन्य देशों को सभी प्रकार की आतंकवादी हिंसा से लड़ने के उनके संयुक्त प्रयासों में समर्थन देता है. अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, विदेश मंत्रालय एक बार फिर चीनी नागरिकों को याद दिलाता है कि वे निकट भविष्य में अफगानिस्तान की यात्रा न करें.

