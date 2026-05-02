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Zee SalaamMuslim Worldपूर्व PM इमरान खान को लेकर बढ़ी वैश्विक चिंता; UN कमेटी ने मानवाधिकार को लेकर उठाए सवाल

पूर्व PM इमरान खान को लेकर बढ़ी वैश्विक चिंता; UN कमेटी ने मानवाधिकार को लेकर उठाए सवाल

Pakistan News: साल 2023 से जेल में बंद पिक्सातन के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ी है. संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की यातना विरोधी समिति ने कहा है कि हिरासत में उन्हें बेहतर इलाज और सुविधाएं मिलनी चाहिए, साथ ही पाकिस्तान में मानवाधिकार हालात पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 02, 2026, 08:55 PM IST

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Pakistan News: साल 2023 से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं. इस दौरान इमरान खान पर जेल में प्रताड़ित करने और बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर दुनिया भर में आवाज उठाए गए. इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की एक यातना विरोधी कमेटी (CAT) ने पूर्व प्रधानमंत्री की स्थिति पर चिंता व्यक्त की. कमेटी ने पाकिस्तान से सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करे कि हिरासत के दौरान इमरान खान को उचित चिकित्सा सुविधाएँ मिलें.

कमेटी ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति और देश में राजनीतिक हस्तियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ यातना, मनमानी हिरासत और बदले की कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता जताई है. साथ ही कमेटी ने बुशरा बीबी और अली वज़ीर और महरंग बलूच की जेल में स्थिति पर भी चिंता जताई है. बुशरा बीबी इमरान खान की पत्नी हैं.

कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान उन सभी लोगों की स्थिति की समीक्षा करे, जिन्हें राजनीतिक आधार पर या उनके काम के बदले में हिरासत में लिया गया है और जेल में डाला गया है. कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करे कि हिरासत के दौरान उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएँ मिलें.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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