Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3163701
Zee SalaamMuslim Worldईरान की रणनीति से UN में पलटा पूरा गेम; अरब प्रस्ताव पर लगा ब्रेक, देखता रह गया अमेरिका

ईरान की रणनीति से UN में पलटा पूरा गेम; अरब प्रस्ताव पर लगा ब्रेक, देखता रह गया अमेरिका

UN Security Council: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच UN में होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो कर उसे रोक दिया. इससे अमेरिका और अरब देशों की योजना रुक गई और वैश्विक स्तर पर मतभेद सामने आए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:48 AM IST

Trending Photos

ईरान की रणनीति से UN में पलटा पूरा गेम; अरब प्रस्ताव पर लगा ब्रेक, देखता रह गया अमेरिका

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने अपनी रणनीति से UN में अमेरिका, इजरायल और अरब देशों को धूल चटा दी है. UN में इन देशों की करारी हार हुई है. रूस, चीन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अरब देशों द्वारा प्रस्तावित एक अहम प्रस्ताव को रोक दिया है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरब देशों ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की इजाजत देने की मांग की थी. इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन अमेरिका का करीबी ने पीठ में खंजर घोप दिया और इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर दिया है.  इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन अमेरिका के एक करीबी सहयोगी ने उसे पीठ में छुरा घोंपा और प्रस्ताव के खिलाफ अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया.  अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग करके रूस, चीन और फ्रांस ने बहरीन और अन्य खाड़ी देशों द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप से ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा परिषद के कई स्थायी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बहरीन ने अपने खाड़ी पड़ोसियों के सहयोग से तैयार किया था. बहरीन द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में सदस्य देशों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात में बाधा को रोकने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई थी. लेकिन, सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्यों रूस, चीन और फ्रांस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसी किसी भी भाषा का समर्थन नहीं करते जो सैन्य बल के उपयोग को अधिकृत करती हो.

फ्रांस के राष्ट्रपति ने दी चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्टेट ऑफ होर्मुज से जुड़े प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान होने की उम्मीद है, लेकिन यह अब भी साफ नहीं है कि रूस, चीन और फ्रांस जैसे वीटो शक्ति वाले देश इसके पक्ष में आएंगे या नहीं. राजनयिकों के मुताबिक, परिषद के अस्थायी सदस्यों के बीच भी इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद बने हुए हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने सैन्य कार्रवाई को “अवास्तविक” बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ सकता है. प्रस्ताव में कहा गया है कि सदस्य देश “सभी आवश्यक साधनों” का इस्तेमाल कर समुद्री मार्गों को सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि होर्मुज से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों को बाधित न किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- न होर्मुज़ खुला, न ईरान झुका; बस टूट गया खुशफहमी में जीने वाले एक महाबली का घमंड!

 

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद ईरान ने इस अहम जलमार्ग को बंद कर दिया था. यह मार्ग दुनिया के करीब 20% तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ा है और तेल व शिपिंग की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है. इस नाकेबंदी के चलते कतर जैसे देशों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. वहीं, ईरान द्वारा खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमलों में कई लोगों की जान भी गई है. बहरीन ने सुरक्षा परिषद में ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नागरिक ढांचे को निशाना बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Strait of HormuzUN Security councilRussia China Vetoiran conflict

Trending news

Strait of Hormuz
ईरान की रणनीति से UN में पलटा पूरा गेम; अरब प्रस्ताव पर लगा ब्रेक, देखता रह गया US
Congress Minority Council
कांग्रेस अल्पसंख्यक काउंसिल में मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत दिग्गजों की एंट्री
iran israel us conflict
ईरान के करज में कयामत; US ने B1 ब्रिज पर बरसाई मौत, 8 की जान गई, 95 घायल
Viral News
गैस डिस्ट्रीब्यूटर मुस्लिम बुजुर्ग से किया बदतमीजी, तो हिंदू शख्स ने सिखाया सबक
India Tajikistan Partnership
भारत-ताजिकिस्तान रिश्तों को नई उड़ान, 5वें FOC दौर में सहयोग को मिली रफ्तार
Iran War Update
Iran War: जिससे किया वफ़ा उसी ने दिया दगा; दोस्त ने ही घोंपा ट्रम्प की पीठ में खंजर!
Iran war
मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दुर्गति देख, अरब शासकों ने नए आका के लिए बिछाया दस्तरखान!
Indonesia News
इंडोनेशिया में पकड़ा गया खतरनाक डॉन, स्पेन भेजने पर सस्पेंस बरकरार
USA loss in Iran War
न होर्मुज़ खुला, न ईरान झुका; बस टूट गया खुशफहमी में जीने वाले एक महाबली का घमंड!
Israel War Crime In Lebanon
गज़ा के साथ लेबनान में भी नेतन्याहू ने किया था युद्ध अपराध, दर्ज हुआ मुकदमा