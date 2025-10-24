Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2973125
Zee SalaamMuslim World

UN Women Pakistan ने Hania Aamir को दी बड़ी ज़िम्मेदारी; बनाया नेशनल गुडविल एम्बेसडर

Hania Amir became youth icon of UN Women Pakistan: पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हानिया आमिर को यूएन वीमेन पाकिस्तान ने नेशनल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉ़ल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 24, 2025, 08:00 AM IST

Trending Photos

UN Women Pakistan ने Hania Aamir को दी बड़ी ज़िम्मेदारी; बनाया नेशनल गुडविल एम्बेसडर

Hania Amir became youth icon of UN Women: युनाइटेड नेशन्स की संस्था यूएन वीमेन पाकिस्तान ने मशहूर पाकिस्तानी अभिनेत्री और यूथ आइकन हुनिया आमिर (Hania Aamir) को अपना नया नेशनल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है. यूएन के इस फैसले से हानिया आमिर के फैंस काफी नजर आ रहे हैं.

हानिया आमिर पर बड़ी जिम्मेदारी

यह ऐलान पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देने के संगठन की लगातार कोशिशों में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रहा है. हनिया आमिर अपने मंच का इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों की आवाज उठाने, जागरूकता बढ़ाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करेंगी.

यूएन वीमेन पाकिस्तान ने किया पोस्ट

यूएन वीमेन पाकिस्तान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि साथ मिलकर हम उस मुस्तकबिल की ओर काम करेंगे, जहां हर महिला और लड़की हिंसा, भेदभाव और असमानता से मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके. बता दें, हनिया आमिर पाकिस्तान की मनोरंजन दुनिया की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक हैं. युवा दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता और जुड़ाव ने उन्हें देश की यूथ आइकन के रूप में स्थापित किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब हनिया की अंतरराष्ट्रीय पहचान तेजी से बढ़ रही है. हाल ही में उन्होंने भारतीय पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 3' में एक्ट किया था, जो उनकी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहली फिल्म थी. इस फिल्म की सीमा पार कामयाबी ने उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के दर्शकों के बीच एक कल्चरल ब्रिज के तौर पर पहचान दिलाई थी. हालांकि फिल्म की काफी मजम्मत भी हुई थी. 

क्या है यूएन का मकसद

हनिया आमिर की नियुक्ति के ज़रिए यूएन वीमेन पाकिस्तान का मकसद युवाओं को और अधिक जोड़ना तथा महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और लैंगिक हिंसा के खिलाफ़ अभियानों को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है. संगठन का मानना है कि हनिया की व्यापक पहुँच और लोकप्रियता इन अभियानों को समाज के हर वर्ग तक ले जाने में मदद करेगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

UN WomenPakistanPakistan News

Trending news

Bangladesh news
मानवता के खिलाफ अपराध मामले में ICT सुनाएगा फैसला, शेख हसीना पर लगे हैं गंभीर आरोप
UN Women
UN Women Pakistan ने Hania Aamir को दी बड़ी ज़िम्मेदारी; बनाया नेशनल गुडविल एम्बेसडर
Bhadohi
Pragya Thakur के बयान पर तमाचा! सपा के मुस्लिम नेता ने कुछ इस तरह मनाया भैया दूज
gaza
Gaza से बमों के अवशेषों के हटाने में लगेंगे 20 साल, World War 2 जैसे हालात
Saudi arabia news
सऊदी अरब में शिया मुस्लिम बच्चे ने बचपन में किया सरकार का विरोध, अब दे दी गई फांसी
Bihar News
'13% वाला CM, 2% डिप्टी CM और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री' AIMIM के पोस्ट से मचा बवाल
Pakistan News
पाकिस्तान में फिर दिखी आतंक की दहशत! शहबाज सरकार ने आतंकी संगठन TLP पर लगाया बैन
Delhi News
Delhi: दिवाली पर सलमान की मॉब लिंचिंग से सनसनी; रील बनाने को लेकर हुआ था विवाद
Hariyana
78 सालों में पहली बार दो हिन्दू लड़कों की लगी सरकारी नौकरी; मुसलमानों ने बजवाया ढोल!
Hyderabad News
रूस में फंसा हैदराबाद का मोहम्मद अहमद, जबरन युद्ध में भेजने की कोशिश!