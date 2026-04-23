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गज़ा की बेटियों पर जंग का कहर, UN रिपोर्ट से जाहिर हुई मानवीय त्रासदी की दर्दनाक तस्वीर

UN Women Report On Gaza Crisis: UN Women की रिपोर्ट के अनुसार गाज़ा में महिलाएं और लड़कियां युद्ध, विस्थापन, खाद्य संकट, चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक आघात से जूझ रही हैं. रिपोर्ट में नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा, मानवीय सहायता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की गई है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:53 PM IST

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गज़ा की बेटियों पर जंग का कहर, UN रिपोर्ट से जाहिर हुई मानवीय त्रासदी की दर्दनाक तस्वीर

UN Women Report On Gaza Crisis: गज़ा नरसंहार में हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या हुई और लाखों फिलिस्तीनियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा. इन सब के बीच गज़ा में रह रहे फिलिस्तीनी दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहे हैं, जहां के बुनियादी ढ़ांचे को इजरायल ने तबाह कर दिया है. इसी तरह गज़ा में रह रहीं महिलाएं और युवतियों को भी कई तरह के संकट और दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है. इस बीच UN Women ने  "गाज़ा में युद्ध की महिलाओं और लड़कियों पर कीमत" के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है. भारत में फ़िलिस्तीन दूतावास ने गुरुवार (23 अप्रैल) को UN Women की हालिया रिपोर्ट के निष्कर्षों पर रोशनी डाली है. 

भारत में फिलिस्तीनी दूतावास ने इसे चल रहे संघर्ष के बीच फ़िलिस्तीनी महिलाओं के सामने आ रहे गंभीर मानवीय संकट का सबूत बताया. एक बयान में, दूतावास ने कहा, "फ़िलिस्तीन दूतावास UN Women द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाता है, जिसका शीर्षक है 'गाज़ा में युद्ध की महिलाओं और लड़कियों पर कीमत', जो गाज़ा में चल रहे युद्ध के फ़िलिस्तीनी महिलाओं पर पड़ रहे विनाशकारी असर पर रोशनी डालती है." UN रिपोर्ट का हवाला देते हुए, दूतावास ने बताया कि हिंसा का सबसे ज़्यादा खामियाज़ा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ा है."

बयान में कहा गया, "मारे गए लोगों में 70 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि लगभग दस लाख महिलाओं और लड़कियों को ज़बरदस्ती विस्थापित होना पड़ा है - अक्सर कई बार और असुरक्षित हालात में - जिनमें से कई के पास न तो रहने के लिए सही जगह है और न ही बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच."

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बयान में गाज़ा में ढहती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चिंता जताई गई। इसमें कहा गया, "गाज़ा में लगभग 50,000 गर्भवती महिलाएं मौजूद हैं, और रोज़ाना 180 से ज़्यादा बच्चों का जन्म ऐसे हालात में हो रहा है जो लगातार खतरनाक और अस्वच्छ होते जा रहे हैं; अक्सर उन्हें प्रसव के दौरान सही देखभाल नहीं मिल पाती और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है." बढ़ती खाद्य असुरक्षा पर रोशनी डालते हुए, दूतावास ने कहा, "90 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं." साथ ही यह भी बताया गया कि साफ़ पानी और साफ़-सफ़ाई तक पहुंच बहुत कम हो गई है.

बयान में संकट के मनोवैज्ञानिक असर की ओर भी ध्यान दिलाया गया, जिसमें "व्यापक सदमा और चिंता" का ज़िक्र किया गया। इसमें बताया गया कि "कई लोगों को परिवार के सदस्यों के मारे जाने या घायल होने के बाद अकेले ही देखभाल करने वाले की भूमिका निभानी पड़ रही है." इसमें रिपोर्ट में सामने आए एक और रुझान का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि "कई महिलाओं और लड़कियों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं - को निजी साफ़-सफ़ाई के सामान और ज़रूरी देखभाल के उत्पादों की भारी कमी के कारण मासिक धर्म को टालने या रोकने के लिए गर्भनिरोधक गोलियों का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा है."

तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करते हुए, दूतावास ने कहा कि ये निष्कर्ष "न केवल एक तत्काल मानवीय संकट को दर्शाते हैं, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक परिणामों के जोखिम को भी दिखाते हैं," और ज़ोर देकर कहा कि "इस स्थिति पर तत्काल अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके."

UN की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, "एडवोकेसी ब्रीफ़" के तौर पर ज़िक्र की गई यह रिपोर्ट, UN Women द्वारा किए गए हालिया विश्लेषण पर आधारित है। इसका मकसद अक्टूबर 2023 से गाज़ा में महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों को उजागर करना है.
इस रिपोर्ट में, समय और लिंग-केंद्रित नज़रिए का इस्तेमाल करते हुए, सीधे हमलों के पैटर्न पर रोशनी डाली गई है। इसमें यह जांचा गया है कि हिंसा कब, कहाँ और कैसे हुई, और इसका महिलाओं और लड़कियों पर क्या असर पड़ा.

वेबसाइट में कहा गया है, "कुल मिलाकर, ये निष्कर्ष नागरिकों की सुरक्षा करने और गाज़ा में महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाले बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिए, लक्षित और लिंग-संवेदनशील कार्रवाई की तत्काल ज़रूरत को उजागर करते हैं." 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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