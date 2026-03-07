पाकिस्तान की बमबारी से अफगानिस्तान में तबाही, UN की रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों की मौत का खुलासा

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ऑपरेशन गजब लिल-हक के तहत अफगानिस्तान के कई शहरों पर बमबारी कर रहा. पाकिस्तान का कहना है कि वह अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन UN की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के हमलों में मरने वालों में बड़ी तादाद आम महिलाएं और बच्चों की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है. पाकिस्तान ऑपरेशन गजब लिल-हक के तहत अफगानिस्तान के कई शहरों पर हवाई बमबारी कर रहा है. इन हमलों में सैकड़ों आम अफगान शहरी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. इस बात का खुलासा यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन (UNAMA) की एक नई रिपोर्ट से हुआ है.
UN संस्था ने कहा कि 26 फरवरी की देर शाम से 5 मार्च तक उसने पाकिस्तान के हमलों की वजह से 185 आम लोगों के मरने की पुष्टि की और उन्हें रिकॉर्ड किया. रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे. UNAMA ने कहा, "इस समय में दर्ज आम लोगों के मरने वालों में ज्यादातर (55 प्रतिशत) औरतें और बच्चे थे."
UN मिशन ने कहा कि वह अपने सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट के तहत पूरे अफगानिस्तान में आम लोगों की मरने की पुष्टि और रिकॉर्ड करना जारी रखे हुए है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नए आंकड़े बॉर्डर पार की दुश्मनी का आम लोगों पर पड़ने वाले असर को लेकर पहले की चिंताओं के बाद आए हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है, "मंगलवार, 3 मार्च को जारी अपने बयान के अलावा, और अपने सिक्योरिटी काउंसिल के आदेश के मुताबिक, अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन (UNAMA) पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच बॉर्डर पार हथियारों से लैस झड़पों की वजह से अफगानिस्तान के अंदर आम लोगों के मारे जाने की घटनाओं को वेरिफाई और रिकॉर्ड करना जारी रखे हुए है."
सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक 27 फरवरी को पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया है, "एक घटना में, 27 फरवरी को पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में, हवाई हमलों में 14 आम लोग (चार महिलाएं, दो लड़कियां, पांच लड़के और तीन पुरुष) मारे गए और छह अन्य (दो महिलाएं, एक लड़की, दो लड़के और एक पुरुष) घायल हो गए."