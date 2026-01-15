ईरान में इरफान सुल्तानी को नहीं होगी फांसी? ट्रंप के बयान से बढ़ा सस्पेंस

Iran News: ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए दो हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं. ईरानी सरकार प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई करने पर तुली हुई है. सरकार ने 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए 26 साल के एक प्रदर्शनकारी को फांसी देने का आदेश दिया था. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं बंद हो गई हैं और जिन फांसी की आशंका थी, वे नहीं होंगी.

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं हुए, तो वह उनकी मदद के लिए दखल देंगे. वेनेजुएला में हमले के बाद यह डर है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और ट्रंप ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें हाल ही में जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं बंद हो रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, यह खबर संभावित फांसी से संबंधित है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना ​​था कि वे जल्द ही होने वाली हैं. ट्रंप ने कहा, "आज का दिन फांसी का दिन माना जा रहा था, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बताया गया है कि फांसी नहीं होगी. यह जानकारी दूसरी तरफ के बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से मिली है." हालांकि उन्होंने इन सूत्रों की पहचान नहीं बताई या यह स्पष्ट नहीं किया कि जानकारी कैसे दी गई. जब पूछा गया कि क्या ईरानी अधिकारी इसका पालन करेंगे, तो ट्रंप ने संयम बरतने की सलाह दी.

उन्होंने कहा, "हम देखेंगे कि क्या होता है. अगर ऐसा होता है, तो हम सभी बहुत दुखी होंगे, और फिर आप (ईरान) भी बहुत दुखी होंगे." पत्रकारों ने ट्रंप से यह भी पूछा कि क्या इस बयान का मतलब है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प अब खत्म हो गया है. इस पर ट्रंप ने किसी भी विकल्प से इनकार करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, "हम देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है. मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि मैं क्या करने के लिए तैयार हूं."

ईरान के अंदर हिंसा और झड़पों की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच गोलीबारी हुई है. इन सबके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात फांसी का रुकना है. पिछले कुछ दिनों से कई लोग इस बारे में बात कर रहे थे और हमें अभी बताया गया है कि फांसी रोक दी गई है. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि यह जानकारी सही साबित होगी.

ट्रंप ने इस घटनाक्रम के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से किसी नई नीति या कार्रवाई की घोषणा नहीं की और कहा कि प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नज़र रखेगा. यह बयान व्हाइट हाउस में एक साइनिंग सेरेमनी के बाद सवाल-जवाब सेशन के दौरान आया, जहां ट्रंप ने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड सहित कई इंटरनेशनल मुद्दों पर भी सवालों के जवाब दिए. ईरान पर अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा, "हम नज़र रखेंगे. हम देखेंगे कि क्या होता है."

इनपुट-आईएएनएस