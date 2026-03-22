ग़ज़ा के 96% बच्चों को सता रहा मौत का डर, UNFPA की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

Gaza Crisis: ग़ज़ा में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं. इजरायली नरसंहार का असर अब ग़ज़ा में न सिर्फ बुनियादी ढांचों पर बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी पड़ता दिखाई पड़ रहा है. आलम यह है कि "गंभीर मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल" पैदा हो गया है. यूनाइटेड नेशन पॉपूलेशन फंड (UNFPA) के आंकड़ों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है.

अक्टूबर 2023 से इजरायली सेना लगातार ग़ज़ा पर बमबारी कर रही है, इसकी वजह से फिलिस्तीनी बच्चे गंभीर तनाव से गुजर रहे हैं. UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 96 फीसदी बच्चों को हर समय मौत का डर सताता है. UNFPA (संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी) में किशोर और युवा कार्यक्रम अधिकारी सीमा अलामी के जरिये पेश की गए आंकड़ों को देखकर मानवाधिकार संगठनों ने हैरानी जताई हैं. इसके लिए उन्होंने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया.

इस संबंध में सीमा अलामी ने बताया कि किशोर और युवा, जिन्हें अक्सर मानवीय संकट में नजरअंदाज किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 61 फीसदी किशोर पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से जूझ रहे हैं. इसके अलावा 38 फीसदी डिप्रेशन और 41 फीसदी एंग्जायटी से पीड़ित हैं.

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अलामी ने यह भी बताया, "चौंकाने वाली बात यह है कि पांच में से एक नौजवान लगभग रोजाना आत्महत्या के बारे में सोचता है. जो उनके डर और मानसिक पीड़ा को दर्शाता है." रिपोर्ट के मुताबिक, इस संकट में लड़कियों की स्थिति और भी ज्यादा भयावह है. ग़ज़ा में बाल विवाह, जो पहले कम हो रहा था, अब तेजी से बढ़ रहा है. साल 2009 में ग़ज़ा में 25.5 फीसदी बाल विवाह हो रहे थे, जो 2022 में घटकर 11 फीसदी हो गया था, लेकिन हालिया परिस्थितियों में फिर बढ़ने लगा है क्योंकि परिवार जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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UNFPA के एक रिसर्च के मुताबिक, ग़ज़ा में 71 फीसदी लोगों ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की संख्या तेजी से बढ़ गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि महज थोड़े समय में आपातकालीन अदालतों में 14 से 16 साल की लड़कियों की शादी के लिए 400 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए हैं. लेकिन यह आंकड़े शायद कम दर्ज किए गए हैं या परिवारों ने रजिस्टर्ड नहीं कराया है.

अलामी ने बताया, "कुछ परिवार बाल विवाह को विस्थापन, गरीबी और असुरक्षा के बीच जिंदा रहने की रणनीति मानते हैं. कुछ मानते हैं कि यह भीड़-भाड़ वाले शेल्टर में सुरक्षा दे सकता है या आर्थिक संकट को कम कर सकता है." साल 2025 में ग़ज़ा में लगभग 10 फीसदी नाबालिग किशोरियों ने गर्भधारण किया, जो जंग से पहले की तुलना में काफी ज्यादा है.

ग़ज़ा में लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तेजी से घट गई है. ग़ज़ा में सिर्फ 15 फीसदी स्वास्थ्य केंद्र आपातकालीन प्रसूति और नवजात सेवाएं दे पा रहे हैं, जिससे ऐसी औरतें जो पहली बार मां बनी हैं, उनकी और उनके बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अलामी ने बताया कि "कुछ सबूत से तो पता चलता है कि 63 फीसदी से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों ने शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा झेली है. रिपोर्टों से पता चलता है कि तलाक की दर बढ़ रही है और शादीशुदा नाबालिगों में मानसिक संकट आम बात है."

अलामी ने कहा, "हिंसा के शिकार बच्चों में 100 से ज्यादा आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश करते हुए पाया गया. जो बताता है कि बाल विवाह भी लिंग आधारित हिंसा का एक रुप है." रिपोर्ट में कहा गया है कि ग़ज़ा के हालात से साफ है कि वहां के बच्चे और नौजवानों को फौरन मदद की जरुरत है." मानवाधिकार संगठनों ने मांग की है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप कर बच्चे और नौजवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना होगा.

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