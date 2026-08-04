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गोलीबारी से दहला कराची, नामालूम हमलावरों ने पुलिसकर्मी का किया कत्ल

Pakistan News: कराची में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई. यह घटना ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ रहे हैं. हाल के दिनों में स्वात और वजीरिस्तान में भी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता गहरा गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 04, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:02 PM IST
गोलीबारी से दहला कराची, नामालूम हमलावरों ने पुलिसकर्मी का किया कत्ल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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