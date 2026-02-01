Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldमोदी सरकार ने जनता के विरोध के बावजूद इन मुस्लिम देशों के लिए खोला खजाना!

मोदी सरकार ने जनता के विरोध के बावजूद इन मुस्लिम देशों के लिए खोला खजाना!

Modi Govt Allocates Funds Afghanistan Bangladesh: केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत ने कूटनीतिक तनाव के बावजूद पड़ोसी मुस्लिम देशों के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाया है. बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ज्यादा फंड देकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि राजनीतिक मतभेदों के बीच भी मानवीय और विकास सहयोग जारी रहेगा.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:01 PM IST

वित्तमंत्री सीतारमण ने अफगानिस्तान बांग्लादेश के लिए खोला खजाना (फाइल फोटो)
Union Budget 2026-27: एक तरफ पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक तनाव, तो दूसरी तरफ आर्थिक सहयोग का रास्ता खुला हुआ है. केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने कुछ मुस्लिम देशों को लेकर ऐसा ही संकेत दिया है. खासतौर पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए फंड बढ़ाकर यह साफ किया गया है कि राजनीतिक असहमतियों के बावजूद भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को पूरी तरह बेहतर बनाने के मूड में है.

सबसे ज्यादा चर्चा में है बांग्लादेश. भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बीते कुछ समय से उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं. खासकर जब से वहां मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए हैं. इसके बावजूद भारत ने बजट 2026-27 में बांग्लादेश के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है.

बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट 2026-27 में भारत सरकार ने बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है. यह राशि पिछले बजट की तुलना में कहीं ज्यादा है. बजट 2025 में बांग्लादेश के लिए 34.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस लिहाज से देखें तो इस बार फंड में करीब 74 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन बजट में इसे घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया. इसके बावजूद यह इशारा साफ है कि तनाव के बीच भी भारत रिश्तों को संभलकर आगे बढ़ाना चाहता है.

अफगानिस्तान के लिए बढ़ा फंड
भारत सरकार का हमेशा से अफगानिस्तान के प्रति एक सकारात्मक रवैया रहा है. हालांकि, तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद भी मोदी सरकार का रवैया बरकरार है, इसका अंदाजा मोदी सरकार के जरिये पेश बजट से लगाया जा सकता है. इतवार को लोकसभा के सदन में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबे समय से जंग की मार झेलने वाले अफगानिस्तान के लिए खजाने का मुंह खो दिया. 

बजट 2026 में तालिबान शासित अफगानिस्तान के लिए भी फंड का प्रावधान किया गया है.भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. यह राशि पिछले साल की तुलना में 50 फीसदी अधिक बताई जा रही है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और अमेरिका समेत कई देश वहां के हालात को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं. इसके बावजूद भारत ने इंसानियते आधार पर और अफगान के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए मदद देने के फैसला किया है. 

पड़ोसी मुल्कों पर पैसों की बारिश
हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, बजट 2026 में नेपाल को 800 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. वहीं, भारत अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा मदद भूटान को करने जा रहा है. भारत सरकार ने भूटान के लिए 2288 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इसमें 1769 करोड़ रुपये का ग्रांट और 520 करोड़ रुपये का लोन शामिल है. पिछले साल की तुलना में भूटान को इस बार 17 फीसदी ज्यादा फंड दिया गया है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Union Budget 2026-27Afghanistan newsBangladesh newsmuslim news

