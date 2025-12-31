Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3059148
Zee SalaamMuslim Worldभूख से जूझ रहा है मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान, UN का रिस्पॉन्स प्लान बना आखिरी उम्मीद

भूख से जूझ रहा है मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान, UN का रिस्पॉन्स प्लान बना आखिरी उम्मीद

Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान कई दशकों से गृह युद्ध की चपेट में है. लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं. तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानों को देश लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से निकाल रहे हैं. इस बीच, UN ने एक बड़ा दावा किया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:20 AM IST

Trending Photos

भूख से जूझ रहा है मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान, UN का रिस्पॉन्स प्लान बना आखिरी उम्मीद

Afghanistan News: संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) ने मंगलवार को अफगानिस्तान के लिए अपना 2026 मानवीय ज़रूरतें और प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की, जिसमें 1.71 बिलियन डॉलर की सहायता का प्रस्ताव दिया गया है. OCHA के मुताबिक, अफगानिस्तान आने वाले साल में दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बना रहेगा.

OCHA ने कहा कि 2026 में लगभग 21.9 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की ज़रूरत होगी, जो 2025 की तुलना में लगभग 4 फीसद कम है. अनुमान है कि 17.4 मिलियन लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से 4.7 मिलियन लोग आपातकालीन स्तर पर होंगे.

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, कार्यालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय साझेदार 2026 में 17.5 मिलियन लोगों को सहायता देने को प्राथमिकता देंगे, जो ज़रूरतमंद लोगों की कुल संख्या का लगभग 80 फीसद है. इस समन्वित प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1.71 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी. सहायता में भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और नकद सहायता शामिल होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

OCHA ने कहा कि सक्रिय संघर्ष की अनुपस्थिति के बावजूद, अफगानिस्तान में स्थिति गहरी संरचनात्मक कमजोरियों, बढ़ती खाद्य असुरक्षा और बार-बार आने वाली आपदाओं के कारण गंभीर बनी हुई है. इनमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित सूखा, शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर वापसी, बार-बार भूकंप और बाढ़, बीमारियों का प्रकोप और गंभीर सुरक्षा खतरे शामिल हैं. महिलाओं और लड़कियों के लिए ये जोखिम और भी अधिक हैं. इसके अलावा, बड़े पैमाने पर सीमा पार वापसी ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है. OCHA के अनुसार, अकेले 2025 में 2.6 मिलियन से अधिक अफगान नागरिक ईरान और पाकिस्तान से लौटे, जिससे स्थानीय समुदायों, बुनियादी सेवाओं और आजीविका पर भारी दबाव पड़ा.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Afghanistan newsafghanistan crisis

Trending news

Afghanistan news
भूख से जूझ रहा है मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान, UN का रिस्पॉन्स प्लान बना आखिरी उम्मीद
Abu Azmi Attacks Amit Shah
‘घुसपैठ हो रही है तो सरकार...’, अबू आजमी का अमित शाह पर तीखा हमला
Saudi Arabia Yemen Airstrike
यमन से उठी जंग की चिंगारी, क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया?
UP News
बलरामपुर में AIMIM ने भरी चुनावी हुंकार, शौकत अली बोले- मुसलमान खुद करेगा अपना फैसला
Uttarakhand news
Tripura छात्र की हत्या पर फूटा AIUDF का गुस्सा; पीएम मोदी-शाह से कर डाली ये मांग
hindu muslim unity
हिंदू पड़ोसी बने तमाशबीन, मुस्लिम फेरीवाले ने जान की परवाह किए बिना शालिनी को बचाया
Haryana news
Haryana: नन्हीं उम्र, बड़ी फतह; जोया खान बनीं हरियाणा की नानचाकू चैंपियन
mp news
क्लेश सिर्फ गरीब मुस्लिों से, नुसरत भरुचा हो तो भस्म आरती में भी ले सकती हैं हिस्सा
muslim news
"मजा आता है मुसलमानों को तड़पा कर मारने में"; नौजवान के वायरल विडियो से मचा हड़कंप!
Delhi News
MCOCA के बंदी सलीम ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने जबरन कराए साइन"; HC को नहीं हुआ भरोसा!